Recreación artística hipotética del asentamiento calcolítico de Valencina (Sevilla) a partir de los parámetros. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universidad de Sevilla (US), liderado por el profesor del Departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en Edificación Juan José Moyano, ha desarrollado un método computacional para reconstruir digitalmente la geometría de antiguas construcciones a partir de los restos arqueológicos que han llegado hasta nuestros días. El estudio, publicado en la revista 'Buildings', permite analizar el espesor, el trazado y la inclinación de los muros, así como estimar la altura que pudieron alcanzar.

Según ha precisado la institución académica en una nota, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los investigadores del patrimonio construido es la dificultad de reconstruir características originales de estructuras que han sufrido procesos de degradación, erosión o colapso. Cuando solo se conservan los niveles inferiores de un muro, "resulta complejo determinar con rigor científico cómo era, especialmente, su altura original", han especificado.

Las reconstrucciones tradicionales se han apoyado en interpretaciones manuales y en procedimientos de delineación CAD, en los que la experiencia e interpretación del investigador desempeña "un papel determinante". El nuevo método propuesto desde la US "automatiza parte de ese análisis a partir de nubes de puntos tridimensionales obtenidas mediante escaneado láser terrestre (TLS)".

El equipo ha aplicado la metodología a una estructura prehistórica localizada en el emplazamiento a una estructura arqueológica prehistórica documentada en el municipio hispalense de Valencina de la Concepción, cuyos restos han sido identificados durante las campañas de excavación desarrolladas entre 2018 y 2024, situadas en la actual Biblioteca Municipal. Con un escáner láser Leica BLK360 han registrado unos 5,12 millones de puntos para analizar los cuatro sectores conservados de la estructura.

A partir de esos datos, el método calcula el espesor mediante técnicas estadísticas, identifica los cambios de dirección y las discontinuidades del trazado y analiza la inclinación para detectar posibles desplomes. La altura máxima se estima mediante un modelo simplificado de equilibrio que tiene en cuenta las condiciones del terreno y las propiedades de los materiales.

El equipo ha desarrollado un procedimiento denominado Best-Fit Model Profile (BFMP), que genera un perfil geométrico de referencia a partir de la propia nube de puntos. Este perfil "permite comparar los sectores del muro, medir sus desviaciones y evaluar la incertidumbre de la reconstrucción".

Los resultados pueden incorporarse a modelos digitales tridimensionales y a entornos --Building Information Modeling-- (BIM) para documentar y estudiar el patrimonio arqueológico mediante procedimientos reproducibles. El método distingue las medidas obtenidas de los restos conservados de las estimaciones derivadas del modelo. En particular, la altura depende de las hipótesis sobre el terreno y la estructura.

A partir de los resultados del estudio, el equipo ha elaborado una recreación artística del conjunto de construcciones que pudo existir en este lugar hace unos 4.900 años. La imagen propone una disposición semicircular de los muros de adobe, con una altura estimada de casi cuatro metros y profundos fosos de sección en 'V' que atraviesan el conjunto. Se trata de una "construcción singular en el contexto de los poblados de la Edad del Cobre de la península ibérica".