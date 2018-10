Desestimada una demanda de Gaesco contra su exgerente por sus honorarios

Actualizado 26/01/2015 19:42:19 CET

La sentencia reconoce "la obligación de pago de sus honorarios profesionales" y Gaesco anuncia que la recurrirá

El Juzgado de Primera Instancia número 25 de Sevilla ha desestimado una demanda promovida por la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), presidida por Miguel Rus, a la vez presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), para reclamar al exgerente de la organización la devolución de más de 7.000 euros cobrados como honorarios por servicios de abogacía. El fallo reconoce "la obligación del pago de sus honorarios profesionales, de forma independiente a la relación laboral mantenida".

La sentencia, emitida el 22 de diciembre y recogida por Europa Press, trata la demanda de Gaesco contra Manuel Sillero, otrora gerente de la organización. Manuel Sillero, según el fallo, comenzó en el año 2000 su relación laboral con Gaesco y hasta el año 2012, cuando fue despedido por motivos "disciplinarios", fue asesor jurídico, después gerente y además secretario de la junta directiva de la organización.

La demanda de Gaesco, en ese sentido, señala los honorarios reclamados por Sillero "en diversos procesos de jura de cuentas promovidos contra" la patronal de la construcción, entendiendo que Sillero "no tiene derecho a cobrar honorarios por los servicios profesionales prestados como abogado o por su intervención como defensa jurídica de Gaesco en determinados procesos judiciales durante el periodo en que estuvo contratado laboralmente, pues dichos servicios estaban incluidos en sus funciones laborales y en las retribuciones que percibía por las mismas, y por tanto también incluidos en el acuerdo privado de liquidación y finiquito de dicha relación laboral".

Así, la demanda de Gaesco reclama "la devolución de las cantidades ya abonadas hasta el momento en dichas juras de cuentas, por importe de 7.040 euros, así como las que se pudieran percibir en el futuro". Pero la juez avisa de que "con las pruebas practicadas en el juicio y a la vista también de los documentos aportados, se comprueba que ni dentro de su contrato laboral como asesor jurídico, ni tampoco en las funciones de gerente ni secretario de la junta directiva, se incluye expresamente la obligación de asumir la defensa en juicio de la asociación", toda vez que a la hora de definir los puestos de asesor jurídico, gerente o secretario de la junta directiva, tampoco "se incluye dicha exigencia o dicha función".

EL TESTIMONIO DE SEDEÑO

El que fuera presidente de Gaesco Alfonso Sedeño ha testificado en ese sentido, que "cuando se negoció el ascenso" de Sillero "nunca se incluyó en sus funciones la de ejercer como abogado en los juicios planteados o promovidos por Gaesco, sino justo lo contrario".

"No es hasta que asume la presidencia de la asociación Miguel Rus Palacios, cuando se le empiezan a encomendar a Sillero dichos trabajos como abogado de forma verbal por éste, al igual que se hacía con otros abogados, todo ello de forma verbal y sin firmarse hoja de encargo, pues tampoco se acredita por el demandante documentalmente se efectuara con otros abogados", señala la resolución judicial.

En cuanto a la liquidación y finiquito de la relación laboral, "no puede ni entenderse indemnizado al demandado", es decir Sillero, dado que sus "honorarios profesionales" como abogado no figuraban "en su contrato laboral". La sentencia, así, reconoce "la obligación de pago de sus honorarios profesionales de forma independiente a la relación laboral mantenida". Igualmente, esta sentencia susceptible de recurso no considera acreditado que Sillero aprovechase las "bases de datos o listado de socios" de Gaesco para ofrecer sus servicios como abogados después de ser despedido de Gaesco, por lo que descarta cualquier "daño o perjuicio de Sillero a la organización empresarial.

Así, la sentencia desestima las pretensiones de Gaesco, absuelve a Sillero e impone a la organización empresarial las costas del procedimiento judicial. Fuentes de Gaesco, de su lado, han manifestado a Europa Press que la sentencia será recurrida "hasta la última instancia".