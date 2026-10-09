Desmantelado un grupo criminal por el robo en plantas solares de Carmona (Sevilla) valoradas en más de 360.000 euros

Agentes de la Guardia Civil comprobando los torquetubos. - GUARDIA CIVIL

CARMONA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Carmona (Sevilla) ha desmantelado un grupo criminal mediante la investigación de cuatro personas como presuntos autores de un delito de hurto agravado y un delito de falsedad de documento mercantil en la localidad, donde había hurtado plantas solares con valor de más de 360.000 euros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación inició el pasado mes de mayo tras detectar en una plataforma de anuncios clasificados de compra venta de segunda mano, una oferta sospechosa de venta a través de un particular de un lote de torquetubos --tubos de grandes dimensiones con forma octogonal empleados exclusivamente en plantas solares--, fruto del cual, los agentes realizaron un rastreo y seguimiento del anuncio.

De esta manera, el Equipo constataron el origen del material ofertado y localizaron en distintas ubicaciones de Carmona, más de 400 torquetubos presuntamente desviados de plantas solares.

Tras la identificación del principal sospechoso de esta trama ilícita, comprobaron que se trataba de un trabajador de una empresa internacional especializada en la construcción de plantas solares asentada en la provincia de Sevilla.

Por ello, agentes del Equipo ROCA informaron de la investigación llevada a cabo al responsable de la empresa afectada desconociendo este en todo momento las actividades fraudulentas de desvío del material.

Durante las labores de toma de manifestación de la Guardia Civil al principal sospechoso, este, presentó ante los investigadores documentos, facturas y diversos contratos mercantiles, los cuales analizaron y comprobaron que estaban falsificados para aparentar una transacción mercantil legal.

Como resultado de la investigación la Guardia Civil se ha procedido a la puesta a disposición de cuatro personas ante la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de un delito de hurto agravado, y un delito de falsedad de documento mercantil.