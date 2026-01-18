Desvíos de tráfico en la Avenida de la Palmera en Sevilla por una colisión entre moto y turismo que deja un herido

Siniestro en Sevilla en la Avenida de la Palmera - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre una moto de alquiler y un turismo en Sevilla ha dejado este domingo a un varón de 54 años con heridas graves en una pierna, mientras que el tráfico ha sido desviado en la Avenida de la Palmera, a la altura de la confluencia con la Avenida Cardenal Bueno Monreal.

Según ha informado Emergencias Sevilla en su página oficial 'X', consultada por Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 18,20 horas de la presente jornada. El motorista, que podría carecer de permiso de conducir, ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital por el Servicio de Emergencias 061.

Por el momento, la Policía Local investiga las circunstancias del siniestro y mantiene activos los desvíos de tráfico mientras realiza los trabajos de campo. Una vez finalizada la investigación, se normalizará la circulación.

Por su parte, Emergencias Sevilla ha pedido a la ciudadanía seguir las indicaciones de los agentes y ha agradecido su colaboración.