Imagen de archivo de una agente de Policia Nacional - POLICIA NACIONAL

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha culminado una investigación con la detención en Valladolid de una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto cometidos en domicilios de personas de edad avanzada en la ciudad de Sevilla, lo que ha permitido esclarecer hasta el momento, cinco hechos delictivos.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, La presunta autora se acercaba a personas de edad avanzada en vía pública, haciéndose pasar por trabajadora de un servicio de ayuda y atención domiciliaria y ofreciéndose a acompañarlas hasta su domicilio. Una vez en el interior, valiéndose de la confianza generada, aprovechaba descuidos de sus víctimas para sustraer dinero en efectivo y diversas joyas, abandonando el lugar de forma inmediata.

En este contexto, la investigación, llevada a cabo por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, se inició tras tener conocimiento de la comisión de varios hechos en los que se repetía el mismo patrón.

De esta manera, las pesquisas policiales han determinado que la investigada actuaba de forma itinerante, de manera que permanecía durante un periodo de tiempo en una misma ciudad llevando a cabo estos hurtos para, posteriormente, abandonar la localidad y desplazarse a otra diferente.

Tras lograr su identificación y comprobar que ya había abandonado Sevilla, se difundió la información necesaria para facilitar su localización en el resto del territorio nacional.

A principios del mes de noviembre, mientras una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional a bordo de un vehículo camuflado durante un dispositivo especial establecido contra hurtos amorosos, que se estaba llevando a cabo en Castilla y León, detectaron un vehículo circulando con varios ocupantes, dos hombres y dos mujeres, que levantaron las sospechas de los policías al reunir las características de los grupos delictivos que se dedican a cometer hurtos amorosos.

Una vez identificados, se pudo comprobar que una de las ocupantes era la presunta autora encartada en las mencionadas diligencias, por lo que se procedió a su inmediata detención, así como de uno de los varones que la acompañaba, sobre el que pesaba orden al respecto emitida por un Juzgado de Navarra.