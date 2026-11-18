Intervención de agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GELVES (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Gelves (Sevilla) tras la detención de siete personas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación de la denominada operación 'Bouquet' fue iniciada por parte del Área de Investigación del Puesto Principal de San Juan de Aznalfarache tras tener conocimiento de la alarma social existente entre vecinos de la localidad de Gelves en lo referente al aumento de la venta de sustancias ilícitas en la localidad.

En este contexto, la principal línea de investigación ha permitido a la Guardia Civil centrar sus sospechas sobre una persona como principal cabecilla de la organización, a lo que fue detenido tras ser identificado portando 30 gramos de hachís y cinco gramos de cocaína, además de gran cantidad de dinero en metálico.

Fruto de esta detención, los investigadores tras el análisis de la información obtenida han comprobado la relación del detenido con otras personas, presuntos integrantes de la organización, corroborando la existencia de una actividad de venta de sustancias ilícita.

La complejidad y medidas de seguridad establecidas por la organización conllevó el desarrollo de un amplio despliegue operativo por parte de distintas unidades de la benemérita, contando con el apoyo del GRS número 2 y de la Usecic de la Comandancia de Sevilla para la realización de ocho entradas y registros simultáneos en inmuebles de la localidad de Gelves.

De esta manera, la intervención ha finalizado con la aprehensión en el interior de los inmuebles de una diversa cantidad de sustancias estupefacientes como 231 gramos de hachís, 275 gramos de marihuana y 189 gramos de cocaína, además de otras sustancias como MDMA, Pregabalina, Tramadol, y Viagra.

Además, se han intervenido 9.225 euros en metálico, material necesario para el procesado y elaboración de las sustancias, balanzas, cuchillos de corte, varias piezas de oro, así como nueve relojes de alta gama no pudiendo confirmar el origen lícito de los mimos.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha finalizado con la puesta a disposición da la Autoridad Judicial de siete personas en calidad de detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a organización criminal