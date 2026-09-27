Detenido el atrincherado tras el asesinato en La Campana (Sevilla) que investigan como presunto crimen machista

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

LA CAMPANA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este domingo al hombre de 56 años que permanecía atrincherado en una vivienda como presunto autor de la muerte de una mujer de 47 años en La Campana (Sevilla). Al respecto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha afirmado que la Benemérita ha inicia una investigación sobre el caso donde la principal hipótesis es que se trataría de un posible asesinato por violencia de género.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, sobre las 12,00 horas se ha producido la detención del varón como supuesto autor de los hechos. Según ha detallado, tras el dispositivo desplegado y la intervención coordinada de las distintas unidades de la Guardia Civil desplazadas al lugar, el supuesto autor ha depuesto su actitud y se ha entregado a los agentes de forma voluntaria.

Al hilo, Toscano ha explicado que, tras importantes labores de negociación, la Guardia Civil ha conseguido que el presunto autor salga de esa vivienda y se entregue. Además, ha señalado que el detenido está siendo atendido por una autólisis importante que se ha practicado a si mismo y se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil.

No obstante, el subdelegado ha apuntado que permanecen a la espera de que la Delegación Especial contra la Violencia de Género confirme este suceso como un nuevo crimen machista. Asimismo, ha destacado que los primeros indicios señala que el varón de 56 años podría mantener algún tipo de relación de pareja con la mujer asesinada. Una vez identificado, se realizarán las pesquisas de las labores pertinentes.

Por su parte, la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, ha reclamado más medios para asistir a las víctimas de violencia de género, pidiendo que se estudien y arbitren mecanismos específicos de apoyo para "poder trascender a esas barreras específicas que nosotros sabemos que encuentran las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito rural". "El posible estigma social, la mayor dependencia económica, la carencia o limitaciones de recursos especializados deben superarse de una vez por todas", ha manifestado.

Los hechos se produjeron sobre las 22,40 horas de la noche en dicho municipio, cuando una mujer resultó gravemente herida tras recibir varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento sobre las 23,30 horas.

No obstante, el supuesto autor de los hechos, un varón de 56 años que, según las primeras informaciones del Instituto Armado, sería la actual pareja de la víctima, permanecía atrincherado en un inmueble de este municipio.

Ante este contexto, la Guardia Civil ha mantenido desplegado en la zona un dispositivo operativo, efectivos especializados, y han llevado a cabo labores de mediación con el supuesto autor, con el objetivo de resolver la situación de forma segura y proceder a su detención.