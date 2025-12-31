Detenido por atropellar a un guardia civil tras saltarse un control de alcoholemia en la SE-30 de Sevilla

Imagen de recurso de un control de alcohol y drogas por parte de agentes de la DGT - DELEGACIÓN

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por conducción temeraria tras saltarse un control de alcohol y drogas en la carretera SE-30, el pasado 30 de noviembre, hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes y huir a gran velocidad atropellando a uno de los guardias que estaban en dicho control policial.

Una vez identificado el conductor, que se dio a la fuga, fue detenido por los agentes de la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Sevilla, en el casco urbano.

El conductor ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de atentado a agente de la autoridad, desobediencia grave y conducción temeraria.