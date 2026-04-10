Detenido en Bormujos (Sevilla) un "peligroso" delincuente tras circular en dirección prohibida y provocar un accidente

Dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Local en Bormujos (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

BORMUJOS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Bormujos (Sevilla) ha detenido a un conocido y "peligroso delincuente" tras ser sorprendido por un vehículo de la Guardia Civil y, en su huida, circular en dirección prohibida e incluso llegar a provocar un accidente con otro vehículo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los hechos han sucedido en la mañana de este viernes, 10 de abril, cuando este hombre, que contaba con antecedentes penales, fue detenido en las calles Perú y Venezuela.

De hecho, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que reforzar el dispositivo con Policías Locales, hasta 15 miembros de la Policía Nacional y 7 vehículos.

Finalmente, tras su detención, el hombre ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil. En este contexto, el delegado de Seguridad Ciudadana en Bormujos, Luis Paniagua, ha agradecido la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha detallado Paniagua, el dispositivo ha culminado sin registro de incidentes de gravedad ni daño de los agentes que han participado en el operativo, todo ello "pese a la peligrosidad de la actuación".