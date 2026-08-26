Detenido el conductor fugado tras el atropello mortal de un militar de 29 años en la A-4 a su paso por Carmona (Sevilla)

GUARDIA CIVIL

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Andalucía junto al Equipo de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla han detenido al autor del atropello sucedido el pasado 18 de agosto en la autovía A-4 a la altura de Carmona (Sevilla), y que se saldó con la muerte de un militar que se dirigía a la base de Tablada cuando paró a cambiar una rueda.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, tras el estudio y análisis de los escasos restos hallados en el lugar del accidente, los agentes han identificado la marca y el modelo del vehículo implicado, lo que les ha servido para localización del vehículo relacionado con el siniestro vial, el cual presentaba daños compatibles con el atropello mortal del peatón.

Asimismo, se ha constatado que el detenido conducía el vehículo durante el acontecimiento, por lo que ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia y de abandono del lugar del accidente, recogidos en los artículos 142 y 382 del Código Penal respectivamente, y para lo que se contempla unas penas de prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir de uno a seis años para el primero, y de prisión de seis meses a cuatro años y prohibición de derecho de conducir por un periodo de uno a cuatro años para el segundo.

En este sentido, la benemérita ha indicado que el abandono del lugar en un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta "especialmente grave", al dejar desamparados a víctimas y dificultar la atención inmediata, al mismo tiempo que todo conductor implicado en un siniestro vial tiene la obligación legal de detenerse, permanecer en el lugar y colaborar con los servicios de emergencia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En contexto, la víctima del suceso fue un soldado natural de Palma del Río y perteneciente al Ejército del Aire, donde se encontraba destinado en la Maestranza Aérea de Sevilla (Maese), cuya sede se encuentra en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada.