Un detenido y cuatro identificados tras una ruta de motoristas con conducción temeraria en Sevilla

Archivo - Presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local de Sevilla entregados hoy. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido a una persona y ha identificado a otras cuatro al formar parte de un grupo de medio centenar de motoristas que en la noche de este sábado rodearon la ciudad empleando una conducción "temeraria" en el marco de una iniciativa promovida a través de redes sociales.

De esta forma, estos usuarios atravesaron zonas de la capital andaluza como Bellavista, el Paseo Colón o la Avenida de la Palmera, con una conducción "temeraria" que llegó incluso a poner en peligro a los agentes durante la operación, según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los detenidos, no obstante, no parecen ser ciudadanos de Sevilla capital. De hecho, en el momento de ser interceptados no portaban elementos de seguridad vial, como cascos, e incluso algunos de ellos habían modificado las matrículas de los vehículos.