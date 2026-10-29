Detenido por colocar tóxicos y elementos punzantes en un parque canino de Sevilla Este

Archivo - Muestra de uno de los cebos colocados en los parques infantiles de Sevilla Este. - PODEMOS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a una persona como presunta responsable de tres delitos de maltrato animal y otros tres en grado de tentativa, tras una investigación relacionada con la aparición reiterada de sustancias tóxicas y alimentos manipulados en un parque canino de la Ballena de Sevilla Este.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos comenzaron a principios de junio, cuando varios usuarios alertaron de la presencia de veneno para ratas, salchichas con elementos metálicos y otros alimentos manipulados en las instalaciones.

Como consecuencia de estos hechos, varios perros resultaron afectados tras ingerir los productos y tuvieron que recibir asistencia veterinaria de urgencia. La aparición reiterada de estas sustancias motivó el cierre preventivo del parque canino por parte de la Policía Local, así como de una zona infantil próxima.

Pese a las labores de limpieza y posterior reapertura, continuaron localizándose productos potencialmente peligrosos, de modo que la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local, junto con la colaboración de los vecinos y usuarios del parque, ha resultado "fundamental" para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

La investigación y vigilancias realizadas han permitido identificar a una persona que presuntamente arrojaba los productos desde la ventana de su vivienda hacia el interior del parque canino, por lo que ha sido detenido como presunta responsable de los hechos.