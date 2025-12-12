Detenido en Sevilla un hombre por robar presuntamente en doce casas y tres parroquias escalando los inmuebles

Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha anunciado este viernes que ha detenido a un hombre como presunto autor de doce robos con fuerza en casas habitadas, así como de tres robos cometidos en parroquias sacramentales. En los mencionados episodios, el hombre trepaba los edificios para poder acceder a balcones, patios o ventanas sin tener que forzar las puertas de entrada.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, el presunto autor seleccionaba inmuebles que reunían características como viviendas con patios, terrazas u otros elementos que permitiesen vías de acceso "discretas y rápidas".

De los emplazamientos afectados, entre los que también se encuentran parroquias sacramentales, se han sustraído elementos como joyas, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, que posteriormente eran destinados a su venta ilícita. Cabe enmarcar que algunos de los mismos han sido recuperados, tal y como ha aclarado el Cuerpo.

Tras su detención, el investigado fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.