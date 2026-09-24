Los diabéticos tipo 2 ya pueden medir su glucosa sin pincharse con el primer dispositivo con certifiado europeo

Acto de presentación de Glucube, el sistema de medición de glucosa sin pinchazo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica andaluza Igluco Tech ha presentado Glucube, un dispositivo no invasivo que mide la glucosa sin necesidad de extracción de sangre. Se trata del primer dispositivo del mundo de esta categoría en obtener el marcado CE como dispositivo médico bajo el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios, que verifica su seguridad y eficacia clínica.

Según ha detallado la Universidad de Sevilla en una nota de prensa, su desarrollo ha sido posible gracias a diez años de trabajo de ingenieros de la compañía con la colaboración de investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica de la US --que registró la patente de este sistema en 2019-- y los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena.

En este contexto, el acto de presentación se ha celebrado en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) y ha contado con la participación de la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Sevilla, Montserrat Arista, y de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía a través de su secretaria general de Humanización, Planificación y Emergencias, Silvia Pozo.

En este sentido, el CEO y fundador de Igluco Tech, Pedro Luis Navarro, ha detallado que el problema "no es que los pacientes no quieran controlarse. Es que el método actual hace que sea incómodo hacerlo cada día". "Glucube elimina esa fricción", ha añadido.

Por su parte, la vicerrectora de Investigación de la US ha asegurado que el proyecto, que nació en los laboratorios de la hispalense, ha sido "una auténtica alianza entre la universidad, sanidad pública y empresa tecnológica".

CÓMO FUNCIONA

Para utilizar el dispositivo, el usuario introducirá el dedo, ante lo que el aparato analizará la interacción de la luz infrarroja con su sangre y el resultado aparece en segundos en el móvil. "Sin aguja, sin necesidad de emplear una tira reactiva y sin dolor". Ya se encuentra disponible en farmacias a través de la red de distribución de Cofares.

Además, a través de una aplicación móvil, permitirá comprobar cómo evoluciona la glucosa a lo largo del día, identificar el impacto de cada comida o del ejercicio y compartir esos datos con el médico o especialista de forma remota.

Su validación clínica, con glucómetro de referencia, demostró que el 99,01% de los resultados se situaba dentro de las zonas de seguridad clínica (gráfica de Parkes). Glucube complementará el uso del glucómetro capilar, necesario para la calibración inicial y para la confirmación de valores fuera de rango o el ajuste del tratamiento, así como el hecho de que aportará la posibilidad de multiplicar esas mediciones, y con ellas, la información sobre cómo evoluciona la glucosa a lo largo del día, sin tener que hacerse un pinchazo cada vez.

El dispositivo está indicado para adultos con diabetes tipo 2. Glucube está disponible más de 15.000 farmacias adheridas a la red Cofares. El precio recomendado del dispositivo es de 379 euros e incluye el kit de calibración con glucómetro capilar certificado y tiras reactivas. El acceso a la aplicación móvil, necesaria para visualizar los resultados, se contrata por suscripción desde 7,99 euros al mes, con tres meses incluidos con la compra del dispositivo. En contexto, casi cinco millones de personas tienen diabetes en España y en un altísimo porcentaje son de tipo 2.