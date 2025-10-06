Dignidad y Justicia condecora a Maya Villalobo, víctima del atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023

Archivo - El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, interviene en el acto de Entrega de las Medallas a la "Dignidad y Justicia" en 2021 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha reconocido con su medalla con distintivo de oro a título póstumo a Maya Villalobo e Iván Illarramendi, las víctimas españolas del atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Durante la ceremonia, que se celebra el 14 de octubre en el salón de actos de la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército, en Madrid, también se reconocerá con la medalla 'Dignidad y Justicia' con distintivo de plata a Javier Galván, comisario al frente de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid.

Maya Villalobo Sinvany, la joven sevillana de 19 años y de nacionalidad hispano-israelí, inicialmente había desaparecido tras el ataque terrorista perpetrado por Hamás cuando estaba realizando el servicio militar en Israel. La joven se encontraba en la base militar de Nahal Oz, muy cerca de la Franja de Gaza.

Por otro lado, la asociación que preside Daniel Portero ha concedido sus medallas, entre otros, a la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián María San Gil, así como al director de cine Iñaki Arteta o el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra.