Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal (Sevilla) por "motivos personales": "En política no todo vale"

El alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García (d), tras el acuerdo firmado con la Organización de Bomberos para el Mundo, representada por Eugenio Mantero, en una foto de archivo - AYTO.VILLANUEVA DEL ARISCAL

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villanueva del Ariscal, Francisco García Rodríguez (PSOE), ha presentado su renuncia por "motivos personales", al tiempo que ha lamentado "prácticas partidistas que habría preferido no conocer nunca". "La crítica política es necesaria; la descalificación y la manipulación son dañinas. No todo vale, no todo vale".

Así lo ha expresado en un mensaje en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el que insiste en la idea de que su localidad "debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad" y que ninguna estrategia política "puede sobreponerse al ataque directo a las personas". Desde este momento, por tanto, se abre el proceso para que el Pleno Municipal designe a un nuevo regidor en las próximas semanas.

Francisco García, que ha reconocido en su intervención que ser alcalde de Villanueva del Ariscal ha sido un "auténtico honor", ha señalado que su forma de responder a esa confianza "siempre ha sido la dedicación, la cercanía y la responsabilidad".

"Esta decisión, muy difícil y muy meditada, responde únicamente a una cuestión personal, que he tratado de forma interna con los incondicionales de mi vida: mi mujer y mis hijos", ha esgrimido el alcalde acerca de su renuncia. "La salud personal tiene que ser una prioridad de nuestras vidas y a veces, por distintos motivos, ocupa uno de los últimos lugares".

El regidor ha anunciado que volverá a su "querida labor como enfermero" en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos, con lo que "vuelvo a mi vocación como sanitario". "Sufro mucho por la exigencia que me impongo y por eso quiero denunciar determinadas prácticas partidistas".

"Me quedo con la satisfacción de haber puesto un grano de arena en la construcción de un pueblo mejor y dormiré con la conciencia tranquila de saber que todo lo que he hecho ha sido pensando en el interés general y con las puertas de mi despacho siempre abiertas", ha añadido.

En los logros conseguidos durante su mandato ha centrado la parte final de su mensaje: "Nos encontramos con una plantilla sin estabilizar, con una enorme deuda con la empresa de ayuda a domicilio, con proyectos descabellados y la gran tarea ha sido modernizar los procesos, dar seguridad y legalidad a la situación de los trabajadores municipales e impulsar importantes inversiones, como el Parque del Agua o la futura biblioteca".

"Por primera vez se ha licitado el servicio del alumbrado público y hemos participado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur)", ha abundado al respecto. "Ahora se abre un tiempo nuevo, pero la gestión continúa; en breve saldrán los presupuestos para 2027, nuevas licitaciones de proyectos y nuevas oportunidades para nuestro pueblo".

"Quien dé continuidad a este proyecto que sacó a nuestro pueblo del letargo contará con toda mi disponibilidad".