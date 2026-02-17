Diputación y Ayuntamiento de Sevilla respaldan la botadura del barco de Las Dragonas, supervivientes al cancer de mama

Las integrantes de Las Dragonas reman en su nueva embarcación por el Guadalquivir. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y la delegada municipal de Deportes, María Tena, han participado este martes en la botadura de los nuevos barcos del Club Deportivo de Piragüismo Sevilla Dragón, un acto que ha tenido como protagonistas al equipo BCS Las Dragonas, conformado por mujeres supervivientes al cáncer de mama, y al nuevo bote, que llevará por nombre 'Vida'.

La embarcación incorpora el logotipo de la Diputación, como muestra del respaldo institucional a la iniciativa. La ceremonia ha incluido el ritual del pintado de ojos del bote dragón, un gesto simbólico mediante el que se da vida al barco, se bendice al equipo y se inaugura oficialmente su singladura, destaca el organismo provincial en una nota de prensa.

Durante su intervención en el acto, al que ha asistido la presidenta de BCS Las Dragonas, Rocío Fernández, el presidente ha señalado que es un honor para él formar parte de esta botadura y ha recordado que atender al club y a Las Dragonas fue una de las primeras cosas que hizo al asumir la Presidencia de la Diputación.

La colaboración de la institución provincial con el club se ha materializado durante los años 2024 y 2025, con la voluntad de que continúe también en 2026. Fernández ha subrayado el carácter "completo y transversal" del proyecto, que aúna deporte como hábito saludable, el impulso al papel de la mujer y el apoyo emocional y colectivo frente a la lucha contra el cáncer.

En este sentido, ha recordado que se trata de un grupo muy importante de mujeres que han encontrado en el deporte una forma de estar unidas y comunicadas y un estímulo para la autoestima después de un proceso complicado.

EL AYUNTAMIENTO, PRESENTE EN LA BOTADURA

La delegada de Deportes ha asistido al acto de botadura de los dos nuevos barcos dragón, en el que no ha faltado la ceremonia tradicional, que ha corrido a cargo de la comunidad china de Sevilla. Tena ha resaltado en su intervención "la importancia del deporte en general y de esta modalidad de piragüismo en particular a la hora de trabajar y superar dificultades en equipo".

"Un barco dragón no es únicamente madera y pintura, es símbolo de coraje, de lucha y de unión, por eso cuando estos dos barcos dragón toquen agua y empiecen a flotar, empezarán no a competir, sino a contar historias de superación, de compañerismo y de vida", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Desde su fundación, el papel del Club Sevilla Dragon y la Asociación BCS ha tenido un crecimiento continuo por el apoyo que presta a las mujeres afectadas por cáncer de mama, "más allá de la práctica deportiva, ofreciendo un entorno de convivencia, compañerismo y experiencias compartidas en relación a esta enfermedad", ha destacado la edil de Deportes.

CLUB SEVILLA DRAGÓN

El Club Sevilla Dragón había programado la botadura para el 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, aunque tuvo que aplazarse por las condiciones meteorológicas. Finalmente, el acto ha coincidido con la celebración del Nuevo Año Chino y ha contado con la participación del presidente de la Comunidad China en Sevilla, Lin Yanlong.

El barco dragón es una disciplina nacida en China hace más de 2.000 años y que, en la actualidad, se practica en todo el mundo, como un deporte inclusivo, de equipo y con un fuerte componente social, valores que encarna el proyecto de Las Dragonas.