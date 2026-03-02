La Diputación crea la marca 'Sevilla, hecha a mano' para reconocer la artesanía de la provincia

Presentación de la marca 'Sevilla, hecha a mano' por parte de la Diputación en Cantillana - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

CANTILLANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha anunciado este domingo en Cantillana (Sevilla) la creación de la marca 'Sevilla, hecha a mano', una iniciativa destinada a reconocer y proyectar "el saber hacer artesanal de los municipios de la provincia".

La presentación ha tenido lugar en el marco de la II Feria del Mantón de Cantillana, coincidiendo con la celebración de un desfile de mantones de Manila organizado con la colaboración de la agencia Doble Erre, en el que participaron el Ayuntamiento de esta localidad y siete empresas locales especializadas en el enrejado de estas piezas.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, en el acto, participaron el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, junto a la alcaldesa del municipio, Rocío Campos, y la directora de la agencia de Moda y Comunicación Doble Erre, Raquel Revuelta.

Por su parte, Rodríguez Hans ha señalado que la elección de Cantillana para anunciar el nacimiento del proyecto responde al "valor simbólico de un municipio que ha sabido convertir una técnica artesanal única, como el enrejado cantillanero, en seña de identidad, en motor económico y en patrimonio vivo".

En primera fase, se ha dado a conocer la denominación de la marca, cuyo desarrollo completo y programa de actuaciones, en los que trabaja Doble Erre junto a Prodetur, se presentarán próximamente.

Asimismo, el vicepresidente de Prodetur ha subrayado que la apuesta "va más allá de la tradición". "No solamente se trata de cultura, que lo es. No solamente se trata de tradición. Se trata de moda, de desarrollo económico, de empleo y de futuro para nuestra provincia", ha señalado.

Rodríguez Hans ha indicado que la nueva marca nace con "la vocación de dar prestigio y visibilidad a la artesanía sevillana, desde la excelencia y el valor añadido". "La artesanía tiene que dejar de ser una anécdota, cada taller abierto activa una red económica que sostiene a los pueblos, donde hay manos que crean, hay territorio que vive", ha reafirmado.

Por otro lado, la alcaldesa de Cantillana, Rocío Campos, ha destacado la expectación generada en torno al evento. "Significa que Cantillana está en el mapa. Cantillana es la cuna del mantón, es la cuna del enrejado y lo tenemos que decir con mucho orgullo", ha señalado.

Por su parte, la empresaria y directora de Doble Erre, Raquel Revuelta, impulsora del proyecto, junto a Prodetur, ha explicado el origen de la marca. "Nos preguntamos cómo resumir el alma productiva de Sevilla y lo tuvimos claro: Sevilla es talento que trabaja con las manos", ha indicado.

Raquel Revuelta ha asegurado que 'Sevilla, Hecha a Mano' "no inventa nada, reconoce lo que ya existe y lo proyecta bajo una identidad común", poniendo en valor el tiempo, el conocimiento y la excelencia que hay detrás de cada pieza. "La artesanía está considerada hoy en el mundo entero como el nuevo lujo", ha añadido.

El desfile convirtió la Plaza del Llano en un escaparate del talento local, con 38 piezas que mostraron la calidad y singularidad de unos mantones que siguen elaborándose, en muchos casos, en talleres familiares. En el desfile participaron el Ayuntamiento de Cantillana, Trajes de Flamenca y Mantones Tere Martín; Coronado Mantones y Bordados; Pepa Loma Atelier; Pamiflamenca; Mercedes Campos Mantones; Nuria Chaparro y Fátima Peña.