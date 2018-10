La Diputación empezará a pagar a los municipios acogidos al FEAR las transferencias a comienzos de octubre

Actualizado 22/09/2012 15:38:15 CET

La institución provincial prevé abonar en esa fecha un 30% de la cuantía total, que terminará de pagarse "antes de final de noviembre"

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha anunciado este sábado que la institución provincial comenzará a abonar las transferencias correspondientes a los municipios que se han acogido al Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), dotado de diez millones de euros y convocado por dicho organismo, a principios de este próximo mes de octubre.

En concreto, Villalobos ha precisado en una nota que será entonces cuando se abone "aproximadamente el 30 por ciento" de la cuantía total de estas transferencias, de forma que "antes de final de octubre y de noviembre" se pagarán, respectivamente, las otras dos entregas, del 30 y 40 por ciento.

Con estos pagos, la Diputación busca garantizar, según su presidente, que los ayuntamientos no tengan que retrasar el pago de la nómina en octubre y, al mismo tiempo, que los vecinos de los cuatro municipios a los que el Gobierno rechazó sus planes de ajuste elaborados para acogerse al plan de pago a proveedores --Almadén de la Plata, Almensilla, El Coronil y Martín de la Jara-- puedan "tener los mismos servicios públicos de los que hasta ahora disfrutaban, y con el mismo grado de calidad".

Hasta el momento, y una vez que el pasado día 18 concluyó el plazo para acogerse al FEAR, han sido 29 los municipios que han cursado dicha solicitud, según ha precisado Villalobos, quien ha garantizado que la Diputación "cumplirá con la fecha" anunciada para "inyectar esa liquidez que tanto necesitan los ayuntamientos", ya que, ha apostillado, "si no fuera así, estos fondos no tendrían sentido, porque su carácter extraordinario no sólo está marcado por el esfuerzo extra que hace la Diputación, sino por la urgencia que supone para la continuidad en el funcionamiento del municipio".

De esta manera, a partir de ahora, la Comisión de Valoración del FEAR estudiará todas las solicitudes que cumplan con los requisitos recogidos en las bases reguladoras para 2012, que incluyen por primera vez como novedad las ayudas a los municipios cuyos planes de ajuste dentro del pago a proveedores han sido rechazados por el Gobierno central, paso previo a la fiscalización de la Intervención de Fondos y posterior resolución que autorizará la transferencia correspondiente.

La Comisión de Valoración está conformada por el diputado y la directora del Área de Hacienda, Manuel González Lora e Inmaculada Muñoz, respectivamente, así como por el gerente del Organismo de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), Juan Francisco González, el tesorero provincial y el secretario general de la Corporación.

Según datos de la Diputación, desde 2007 y en el marco de este plan, se han concedido un total de 44,5 millones de euros a través de 180 ayudas a 74 ayuntamientos de la provincia, de los que la institución provincial ha abonado 28,3 millones; el Opaef, 13,5; y la Junta de Andalucía, 2,7 millones.

VILLALOBOS RESALTA LA "SOLIDARIDAD" DE LA DIPUTACIÓN

A juicio de Villalobos, con estas iniciativas, la Diputación de Sevilla "demuestra una vez más su solidaridad y compromiso con los ayuntamientos, sobre todo con aquellos que sufren una mayor debilidad en estos momentos".

En ese sentido, la Diputación ha recordado que las cantidades adelantadas desde 2007 no han sido siempre por el mismo concepto. Así, en la primera convocatoria --2007-- los fondos se concedieron para el pago de la deuda inaplazable con la Seguridad Social y con Hacienda; en 2008, para cubrir el déficit de tesorería en sus obligaciones presupuestarias y en el vencimiento de su deuda a corto plazo; en 2009, también para deudas inaplazables y, como novedad, para financiar expedientes de reintegros de los ayuntamientos a las Administraciones Públicas, "fundamentalmente para desbloquear la posibilidad de solicitar subvenciones de otras entidades".

Por último, la Diputación de Sevilla convocó en 2011 dos ediciones del FEAR, una de ellas para sufragar deudas inaplazables, y otra como respaldo al Capítulo I en el último trimestre del año. También para el pago de nóminas fue la edición 2010.