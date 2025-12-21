Diputación de Sevilla aborda en Pleno la inyección de 7 millones a Aguas del Huesna y obras de emergencia en la SE-7103

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Diputación aborda este jueves la movilización de 172 millones para programas del 'Sevilla 2030' - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla celebra este lunes 22 de diciembre, a las 13,00 horas, la última sesión plenaria de carácter ordinario de este año, en la que se abordará una declaración de emergencia de la obra de sustitución de drenaje que requiere la carretera provincial SE-7103 a la altura de La Puebla de los Infantes.

Al respecto, el Servicio de Carreteras del Área de Cohesión Territorial había diagnosticado graves daños en ese firme como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre, señala la Diputación en un comunicado.

Además, entre los puntos del orden del día figura la inyección de 7 millones de euros a la Sociedad Instrumental Aguas del Huesna, por parte del organismo provincial, para financiar la mejora, rehabilitación de los sistemas de gestión y canalización de los recursos hídricos.

Se trata de actuaciones: desvío de la tubería en alta que actualmente discurre por dentro de la denominada urbanización 'Los Jinetes', en el término municipal de Carmona, y la interconexión del sistema Huesna con el sistema Emasesa, a la altura de Alcalá de Guadaíra, en las instalaciones de Adufe.

Igualmente, el Plenario conocerá la resolución de concesión definitiva del apoyo financiero de la institución para la adquisición de vehículos a motor adscritos a la prestación de servicios públicos municipales, destinado a municipios y entidades locales autónomas y diversas acciones administrativas orientadas a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la red viaria provincial o de suministros.