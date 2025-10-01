Diputación de Sevilla abre el plazo de inscripción en el Cross Internacional de Itálica

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha abierto este miércoles el plazo para inscribirse en el Cross Internacional de Itálica, en su edición número 43, a través de la web del evento, plazo que estará abierto hasta el próximo 31 de octubre.

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, las categorías abiertas, "con un precio de inscripción accesible", son las del Cross Popular Corto masculino y femenino; Cross Popular Largo Mixto Nocturno; una promoción para una doble inscripción, en el Cross Popular Corto y en el Largo Nocturno; además de la inscripción en el Cross Popular Relevo Mixto. Para el resto de pruebas la inscripción es gratuita.

Esta edición del Cross Internacional de Itálica tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre en el circuito del Conjunto Arqueológico. Desde el viernes 7 de noviembre ya habrá actividades relacionadas con el evento como la presentación del Cross y la Feria del Corredor, en el Hotel Silken Al-Andalus Palace de Sevilla, o las Jornadas Técnicas emplazadas en la Universidad CEU San Pablo de Bormujos.

Las inscripciones para las Jornadas Técnicas del día 7 de noviembre estarán disponible desde el 6 de octubre a las 10,00 horas hasta el 5 de noviembre hasta las 12,00 horas. Por otro lado, los interesados en formar parte del equipo de voluntariado del Cross podrán inscribirse desde el día 6 de octubre a las 10,00 horas hasta el 31 del mismo mes a las 12,00 horas.