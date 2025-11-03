La Diputación de Sevilla actúa sobre más de 11.000 hectáreas en su plan frente al Virus del Nilo Occidental

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha indicado este lunes que ha actuado sobre más de 11.000 hectáreas de terreno hasta finales de octubre dentro del Plan de Vigilancia y Control de Mosquitos Transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). Este plan se ha desarrollado en 15 municipios de "especial riesgo".

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, los trabajos se siguen realizando y han incluido hasta esa fecha más de 30.000 prospecciones en puntos de proliferación de larvas de mosquito, así como más de 7.300 tratamientos, entre larvicidas y adulticidas, con 12 equipos técnicos trabajando en ambas márgenes del Guadalquivir durante el periodo de mayor riesgo.

La información que se recopila se registra en una aplicación desarrollada "específicamente" para la toma de datos georreferenciados y que permite la consulta en tiempo real de todas las actuaciones, a través de un visor online. Desde Diputación han asegurado que se "están siguiendo en todo momento" las recomendaciones de los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El plan se está desarrollando en distintas fases, que han incluido la monitorización con instalación de trampas, intercambio de datos sobre circulación de mosquitos y presencia del virus en los capturados, controles y tratamiento, así como medidas de divulgación y concienciación entre la población, entre otras. El plan continuará con otras medidas durante los meses con menor circulación de mosquitos.

La Diputación ha destacado que, dentro de los trabajos, también se llevan a cabo labores de vigilancia y control en las tablas de arroz, en las que han participado técnicos de las Agrupaciones de Producción Integrada (API), con el objetivo de reforzar la detección temprana de larvas de mosquito en el arrozal.

Asimismo, se han llevado a cabo tratamientos larvicidas, tanto terrestres como aéreos, sobre unas 6.000 hectáreas en Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca. Paralelamente al control larvario, también se han realizado tratamientos adulticidas aéreos sobre algo más de 2.5000 hectáreas de parcelas de arroz.

La Diputación ha señalado que a finales de la primera semana de noviembre se iniciará la segunda fase de estos tratamientos aéreos larvicidas, coincidiendo con la nueva inundación con fines ambientales una vez finalizada la cosecha.

En este sentido, la institución provincia ha asegurado que ha destinado 6 millones de euros al contrato de dos años firmado con Tragsatec para ejecutar el plan. En el mes de febrero, se iniciaron los trabajos de prospección en 300 localizaciones de esos 15 municipios, la fase de tratamientos se inició en marzo y se intensificó a partir de junio.

Asimismo, ha indicado que, tal y como tenía marcado por la Junta, como competente en materia de Salud Pública, la Diputación ha actuado en el entorno periurbano (las áreas de transición entre el campo y el núcleo urbano) de Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Almensilla, Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Isla Mayor, La Puebla del Río y Coria del Río. Este plan de la Diputación es complementario al que los ayuntamientos deben llevar a cabo dentro de sus cascos urbanos.

Según datos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía hay tres casos de personas con VNO en la comunidad. Concretamente en La Rinconada (Sevilla), Morón de la Frontera (Sevilla) y Mojácar (Almería). La situación de estas personas no reviste peligro.

Junto a estos municipios, existe nivel elevado en los municipios sevillanos de Benacazón y Fuentes de Andalucía; y nivel moderado en Almodóvar del Río y Guadalcázar (Córdoba), Campofrío (Huelva), Jaén; los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Mijas y Málaga, y los municipios sevillanos de Almensilla, Bollullos de la Mitación, Dos Hermanas, Las Cabezas de San Juan, Guillena, Gelves, Palomares del Río, Lebrija, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa.