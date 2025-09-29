Diputación de Sevilla amplía hasta los tres millones su convocatoria para proyectos de entidades culturales y sociales

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha entregado este lunes las resoluciones de ayudas por más de un millón de euros a 112 entidades sin ánimo de lucro, dentro de la primera convocatoria de subvenciones para proyectos sociales y culturales de interés provincial. Durante el acto, Fernández ha anunciado que la partida total para estas ayudas aumentará un 50% en 2025, pasando de dos a tres millones de euros, que se distribuirán en tres convocatorias.

En esa línea, Fernández ha subrayado que estas ayudas representan "la apuesta de la institución por reforzar el tejido asociativo y fomentar, en todos los rincones, la participación ciudadana, la inclusión social y la promoción cultural, valores esenciales para la cohesión territorial y el fomento de una vecindad consciente y comprometida".

En la entrega de resoluciones, el presidente de la institución provincial ha remarcado que "tiene mucho trabajo y mucho documento para leer proyectos, pero también es muy reconfortante entregar estas resoluciones". En este contexto, ha hecho hincapié en que esta resolución se podría haber entregado electrónicamente, pero "merece la pena retroalimentarnos, ponernos cara y saber la cantidad de gente que hay construyendo la provincia de Sevilla".

Al hilo de lo anterior, ha destacado que "estamos potenciando la provincia con casi 1,2 millones de euros en 44 municipios y 112 solicitudes". "Y ya estamos estudiando otras casi 100 resoluciones y luego habrá una tercera convocatoria, que pasaremos a completar con esos tres millones con los que cuenta este año esta convocatoria", ha remarcado el presidente.

En este sentido, Fernández ha valorado que "se ha corrido la voz por la provincia entre los colectivos sociales y culturales de que esta convocatoria es importante". Y en esta línea, ha trasladado a los colectivo que quire que se sientan "importantes, porque estáis construyendo pueblo y lo importante son las personas, en este caso vosotros como parte fundamental de vuestros municipios".

"Queremos que toda Sevilla se sienta bien, la de la capital y la metropolitana, pero también la de los pueblos, dando recursos a la gente de esos lugares para que quieran seguir quedándose en sus municipios, orgullosos de pertenecer a los mismos. Por eso seguirá habiendo dotación para este programa en años venideros", ha concluido el presidente.

En total, de los 1,4 millones de euros previstos para esta primera convocatoria, se han asignado 1.150.192,49 euros, que servirán para posibilitar la actividad de asociaciones y colectivos que, desde los distintos territorios de la provincia, han pedido la colaboración de la Diputación para sus propuestas, talleres o campañas.

Fernández ha dado la enhorabuena a todas las entidades beneficiadas y las ha animado a seguir haciendo lo que hacen, esgrimiendo que "la Diputación de Sevilla va a seguir respondiendo a propuestas como las vuestras, porque sois el motor de una provincia más justas, solidaria y cohesionada".

SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA PARA LLEGAR HASTA LOS TRES MILLONES

La cantidad que no se ha asignado de lo presupuestado para la primera convocatoria, que son algo más de 249.800 euros, se acumulará para la siguiente, que ya están en marcha con proyectos que se presentaron entre el 16 de abril y 15 de julio y que están en proceso de resolución. Posteriormente, con esa segunda y la tercera convocatoria, la cuantía final concedida ascenderá a los tres millones.

Las entidades beneficiadas abarcan un amplio abanico de ámbitos de actuación. Desde asociaciones de carácter cultural, que podrán programar actividades relacionadas con sus fines, hasta organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, mujeres, mayores, jóvenes, pacientes oncológicos o migrantes.

Entre las actividades, hay oficinas de información, festivales inclusivos, proyectos de investigación o programas de lucha contra la soledad. Las actividades propuestas deberán realizarse, como máximo, en un plazo de doce meses.