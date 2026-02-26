Diputación de Sevilla anuncia 25 millones para reparar daños de temporales: "ayudamos a los pueblos en la micropolítica"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, preside el pleno ordinario de febrero, celebrado este jueves 26 de febrero. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha anunciado un plan provincial de obras y servicios, "en el que ya se está trabajando", y que se dotará con 25 millones de euros, con el objetivo de paliar en buena medida los daños que los últimos temporales han causado en numerosos municipios de la provincia.

Así lo ha adelantado durante el Pleno ordinario celebrado este jueves, 26 de febrero. Al respecto, en las próximas semanas "se va a ir activando (dicho plan) para intentar también ayudar a todos los pueblos en esa tarea de micropolítica".

"Son 25 millones de euros que va directamente a todos los municipios, donde, nuevamente, vamos a intentar tener en cuenta las localidades más pequeñas, que son las que tienen menos fortaleza, pero llegando a todos y cada uno de los rincones de la provincia", ha destacado Fernández.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha remarcado que esos fondos van a ir destinados "fundamentalmente" a "aquellas cosas que los municipios nos están haciendo llegar, que los alcaldes y las alcaldesas tienen como prioridades", tales como asfaltado de calles, señalética, mobiliario urbano, parques, juegos infantiles, "y todo el tema de mantenimiento y conservación de colegios, en aquello que es de competencia municipal", ha citado, entre otros aspectos.

Por último, Javier Fernández ha recordado, en relación con la última cadena de borrascas que ha pasado por nuestra provincia, con intensas lluvias y fuertes vientos, que han sido días y semanas "muy complicadas". "Evidentemente, hemos estado al lado de todos los pueblos de nuestra provincia para intentar no solamente mostrarles nuestra solidaridad, por supuesto, sino también todo el apoyo en estos momentos complicados".

Fernández ha asgurado que la Diputación va a seguir "estando a la altura", al lado de los pueblos de la provincia, "para intentar que Sevilla avance e intentar que vuelva a la normalidad lo antes posible con las mejores condiciones".