Diputación de Sevilla aprueba la concesión de más de 5,6 millones en ayudas a municipios para asistencia técnica

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla.

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla, presidida por Javier Fernández, ha aprobado este martes la propuesta de resolución definitiva para la concesión de subvenciones a entidades locales destinadas a la contratación de asistencias técnicas en el ámbito de sus competencias.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, suman más de 5,6 millones de euros y llegarán a 102 municipios y dos Entidades Locales Autónomas (ELA). Subsanados algunos requisitos en el periodo de alegaciones, como detalla Diputación en una nota, las ayudas alcanzan a la totalidad de las poblaciones que las solicitaron.

Del total concedido (5.619.403,16 euros), el 70% está incluido en el presupuesto de 2025 (3.884.582,20 euros para ayuntamientos y 49.000 euros para ELAs) y el 30% restante en el presupuesto de 2026 (1.664.820,96 euros para ayuntamientos y 21.000 para ELAs). Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad de las que puedan disponer los ayuntamientos.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será de 15 meses. Se trata de una de las líneas recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Concertación para el periodo 2024-2027.

FONDOS PARA ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTE MINORITARIO

La Junta de Gobierno ha dado además el visto bueno a una propuesta de resolución para aumentar en un millón de euros más el crédito de la convocatoria de 2025 dirigida a subvencionar proyectos y actividades de carácter social y/o cultural de interés para la provincia de Sevilla realizadas por entidades sin ánimo de lucro.

Con este refuerzo, la partida total ascenderá a 2.994.000 euros, con el objetivo de dar respuesta al elevado volumen de solicitudes presentado en la primera convocatoria de las tres previstas, en concurrencia competitiva y abierta.

En materia deportiva, esta primera reunión de la Junta de Gobierno y Consejo de Coordinación Territorial del mes septiembre ha aprobado también la concesión de subvenciones del Programa de Deportes, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades deportivas de la provincia para la promoción de modalidades deportivas minoritarias y paralímpicas de categorías máxima y submáxima, para la temporada de 2025.

En este caso, la cantidad total asignada son 354.443,73 euros de los que se beneficiarán 20 clubes, con importante incremento con respecto a 2024, cuando se concedieron 188.165,71 euros a una quincena de clubes.