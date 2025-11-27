Diputación de Sevilla aprueba un nuevo acuerdo marco para que Utrera sea la sede del Consorcio de Agua del Huesna

Archivo - El pleno de la Diputación de Sevilla durante la sesión ordinaria (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado este jueves por unanimidad el acuerdo marco para el traslado de la Sede Social del Consorcio de Aguas del Huesna al municipio de Utrera (Sevilla). Asimismo, también ha aprobado un convenid de colaboración con el Ayuntamiento de Brenes para la cesión de un inmueble del municipio para ser la sede del Área Territorial de Servicios Sociales Sevilla Norte.

El traslado de la sede del Consorcio nace de un acuerdo promovido en 2019 por las administraciones locales y provinciales. Sin embargo, no se ha podido concretar debido a que los terrenos destinados a esta sede "tenían una calificación urbanística incompatible". Ante esto, se ha aprobado un nuevo acuerdo para "actualizar los compromisos alcanzados" tras concederse la parcela definitiva.

Por su parte, el diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha defendido "el compromiso" de la Diputación para hacer efectivo el traslado. Ha detallado que será la institución provincial quien "ponga el dinero" para la realización de la nueva sede. "No queremos que Utrera se vaya del Consorcio, por eso escuchamos a los alcaldes y traemos este convenio", ha afirmado.

Mientras, el diputado provincial del PP, Silvestre Castells, ha indicado que "no se ha puesto ni un solo euro" para que la propuesta se lleve a cabo y ha lamentado que se trata de un tema "pendiente desde 1997".

También, el presidente de Diputación, Javier Fernández, ha señalado que el Ayuntamiento de Utrera "ha tardado dos años" en habilitar la parcela. Y ante la posible salida del municipio del Consorcio ha asegurado que "es libre" pero que "tiene que pedir la cuenta". En esta línea, ha recriminado la "insolidaridad" del Ayuntamiento de Sevilla con su salida del Consorcio Provincial de Aguas. "Vamos a alegrarnos, estamos haciendo cosas en materia de agua", ha indicado.

BRENES SERÁ LA NUEVA SEDE DE SERVICIOS SOCIALES SEVILLA NORTE

Por otro lado, ha sido aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Brenes para la cesión gratuita "mediante mutación demanial externa" de varias dependencias para la nueva sede del Área Territorial de Servicios Sociales Sevilla Norte.

Este área está conformada por los municipios de El Ronquillo, Peñaflor, Lora del Río, Guillena, La Algaba, El Viso del Alcor, Brenes, Cantillana, Cazalla de la Sierra y Constantina.