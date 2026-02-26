Diputación de Sevilla aprueba en Pleno un FEAR 2026 con hasta 64,9 millones y obras de emergencias en cuatro carreteras

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, preside el Pleno de carácter ordinario celebrado este 26 de febrero. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Sevilla, en sesión ordinaria, ha aprobado este jueves, 26 de febrero, y por unanimidad, una nueva convocatoria para el ejercicio 2026 del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) a las entidades locales de la provincia. En este sentido, se ha dado conocimiento de las bases que regulan su creación y gestión, así como de su dotación y estructura financiera.

Al respecto, la Diputación ha relanzado en este ejercicio el FEAR a ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas (ELA), mancomunidades y consorcios de la provincia, cuyas bases reguladoras han sido aprobadas este lunes por el equipo de gobierno provincial.

En este sentido, el FEAR 2026 se activa con una cuantía inicial de 25,9 millones de euros, y que una vez aprobada la liquidación del Presupuesto 2025 se podrá ampliar hasta los 64,9 millones, con una estructura financiera en la que los anticipos a largo plazo alcanzarían un máximo de 49,9 millones y de 15 millones para los anticipos a corto plazo, de los que el Organismo Provincial de Asesoramiento Económico y Fiscal (Opaef) aportaría nueve millones de euros.

Dicha herramienta es clave para la asistencia financiera desde la Diputación a las entidades locales, por la que ediles y responsables locales muestran interés anualmente y que permite al Gobierno provincial mantener el apoyo a las necesidades que plantean los municipios de la provincia.

Desde su creación, estos fondos poseen dos características fundamentales: la materialización de una ayuda monetaria "única y sin coste de intereses" para las entidades beneficiarias.

Un Pleno en el que también se ha dado cuenta de la declaración de emergencia de obras para la recuperación de la seguridad vial en cuatro carreteras provinciales, deterioradas por los efectos de las borrascas, en concreto, la SE-5403, la SE-5405, la SE-6102 y la SE-4108, tres de ellas ya concluidas, por importe de 176.000 euros, mientras que en la carretera que une Arahal con Carmona, la intervención, que comenzará la próxima semana, tiene un coste estimado de 760.000 euros.

Además, el Pleno ha aprobado, también por unanimidad, la segunda modificación del Plan Provincial 'Sevilla 107' y la autorización de la transferencia de 60 millones de euros al Opaef para, por un lado, la atención a los anticipos ordinarios y a las posibles peticiones de entidades locales de anticipos en ejecutiva y extraordinarios; por otra parte, la contratación por valor de 9,4 millones y una duración de cinco años de los servicios de infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad para la Red Tarsis de la Diputación.