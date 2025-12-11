Diputación de Sevilla arranca el programa de alfabetización mediática para jóvenes sobre desinformación, bulos y redes

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández (i), junto al presidente de la APS, Rafael Rodriguez, durante la presentación del programa 'AlfaMedia Sevilla', en la Casa de la Provincia. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía, ha puesto en marcha el programa 'Alfabetización Mediática. Información, Desinformación y Redes Sociales (AlfaMedia Sevilla)', ejecutado por la Asociación de la Prensa de Sevilla y dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, estudiantes de Secundaria.

El diputado Casimiro Fernández y el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, han presentado la jornada técnica que se ha desarrollado en la Casa de la Provincia, una sesión a la que han asistido los agentes de dinamización juvenil de los distintos municipios participantes para conocer de primera mano los pormenores del programa, señala el organismo provincial en una nota de prensa.

Fernández ha señalado que desde Diputación se sienten "muy contentos y orgullosos" de impulsar una nueva edición de un programa que califican como "pionero". "La alfabetización mediática debe estar presente por parte de las instituciones públicas. Es fundamental que se forme y estimule el pensamiento crítico de los jóvenes y sirva como herramienta para construir democracia".

De su lado, Rodríguez ha subrayado que "en esta era de desinformación, mentiras y bulos, 'Alfamedia Sevilla' es la mayor iniciativa de alfabetización mediática que actualmente hay en España" y ha insistido en que su finalidad es ayudar a los jóvenes a "desarrollar un pensamiento propio y crítico".

Asimismo, el presidente de la APS ha destacado la importancia de que sean periodistas los que "enseñen y pongan a disposición de los jóvenes herramientas y claves que les permitan analizar y reflexionar sobre todos los contenidos que reciben y que configuran sus vidas", teniendo en cuenta que atravesamos "un tiempo de más información y desinformación que nunca y de dominio de las redes sociales, plataformas digitales e Inteligencia Artificial".

UN TOTAL DE 80 TALLERES EN 70 MUNICIPIOS

Tras la buena acogida de la edición anterior, el programa comienza su andadura ampliando su alcance hasta 70 municipios, donde se realizarán 80 talleres con novedades significativas. Con el objetivo de formar ciudadanos críticos en un contexto donde predomina la viralidad de las redes sociales y la desinformación, se ha apostado por un aprendizaje basado en proyectos de carácter práctico que les dote de herramientas para distinguir los bulos de las informaciones veraces además de convertirse en creadores y consumidores de contenido críticos.

Como novedad, el alumnado de los municipios participantes tendrá la oportunidad de elaborar un trabajo periodístico riguroso y comprometido aplicando lo aprendido. De estos trabajos, se seleccionarán doce finalistas que competirán en el primer concurso 'ConSentido' que culminará en una jornada de convivencia en la Casa de la Provincia de Sevilla en el mes de junio de 2026.