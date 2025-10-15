Diputación de Sevilla asegura que la modificación del Sevilla 2030, impulsada por Cohesión, da respuesta a 79 municipios

Archivo - Sevilla.-El Pleno de Diputación aborda este jueves la aprobación de las cuentas de 2024 y convenios con universidades - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha esgrimido este jueves que la modificación presupuestaria en lo que al Plan Sevilla 2030 se refiere, que se aprobó de forma inicial en el Pleno ordinario del 25 de septiembre, por más de 19,9 millones de euros, fue impulsada por el Área de Cohesión Territorial y da respuesta a 79 ayuntamientos.

De esos 79 consistorios, 20 han solicitado la línea 1, destinada la construcción o terminación de equipamientos municipales, y recibirán subvenciones que suman 17.553.682 euros.

Otros 59 municipios han solicitado subvenciones dentro de la línea 2, para la renovación de equipamientos municipales, por un montante total de 52.371.525 euros. Inicialmente, se habían previsto 25 millones por cada una de las líneas del programa.

La diputada de Cohesión Territorial ha recordado que esta convocatoria del Programa Sevilla 2030 respondía a una de las demandas habituales que los alcaldes trasladan al equipo de gobierno de la Diputación: la necesidad de fondos para terminar o renovar equipamientos, que no acaban de rematar si las subvenciones son pequeñas o solo se basan en el número de habitantes. De ahí que se apostara por la concurrencia competitiva.

"El elevado número de solicitudes presentadas y el hecho de que la Diputación haya actuado con agilidad para dar respuesta a todas, ampliando el presupuesto, demuestra las bondades de esta convocatoria y del Programa Sevilla 2030", afirmaba recientemente la diputada Teresa Jiménez, quien ha insistido en que la Diputación está volcada con una "gestión ágil, que impulse el desarrollo y la calidad de los equipamientos y los servicios públicos en todos y cada uno de los municipios de la provincia".