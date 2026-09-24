La Diputación de Sevilla celebra en Alcalá la entrega de los terceros Premios Turismo de la Provincia 2026

Imagen de la Gala del Día Mundial del Turismo 2026, durante la la entrega de terceros Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha sido el municipio anfitrión de la Gala del Día Mundial del Turismo 2026 de la Diputación de Sevilla, una celebración en torno a la industria turística provincial que ha tenido como protagonistas a las personas que, desde distintos ámbitos profesionales, contribuyen cada día a la calidad, el desarrollo y la proyección del destino.

Presidido por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, acompañado del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, el encuentro sirvió de marco para la entrega de terceros Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas y contó, además, con la participación del cantante y compositor sevillano Alejandro Astola, que estrenó un tema compuesto especialmente para esta celebración, según ha informado la institución provincial en una nota.

La gala ha reunido con aforo completo en el teatro alcalareño a un millar de personas entre representantes institucionales, empresariales, turísticos, sociales y culturales, profesionales del sector y ciudadanía procedente de diferentes puntos de la provincia.

Precisamente, con el propósito de hacer partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de esta celebración en torno al turismo y acercarla al territorio, Prodetur habilitó autobuses para facilitar el desplazamiento de vecinos de municipios sevillanos de la comarca de Los Alcores, como El Viso del Alcor y Mairena del Alcor, y de otras localidades más alejadas, como Carmona, Marchena y Montellano.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, dio la bienvenida al acto, que fue conducido por Carmen Canivell y Ken Appledorn y que comenzó con la actuación de la Banda Nuestra Señora del Águila, del municipio alcalareño.

Jiménez ha señalado en su discurso que su municipio se reivindica como "una gran ciudad con alma de pueblo", para destacar la importancia del turismo "como un sector indispensable para el futuro", y ha agradecido a la Diputación que haya elegido su municipio para esta cita, "todo un honor", como ha subrayado la alcaldesa, además de poner en valor el trabajo de los técnicos municipales para para que eventos como este se celebren con éxito.

SIETE PROFESIONALES, SIETE TRAYECTORIAS VINCULADAS AL TURISMO

Por tercer año consecutivo, la Gala del Día Mundial del Turismo ha puesto el foco en el factor humano como elemento esencial de la actividad turística con la entrega de los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, convocados por Prodetur en colaboración con las organizaciones sindicales UGT y CCOO de Sevilla y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES).

Según ha indicado la Diputación, los galardones reconocen a profesionales cuya trayectoria, compromiso y experiencia contribuyen al "desarrollo, la promoción, el posicionamiento y la sostenibilidad del turismo" en la provincia, poniendo en valor el papel de las personas en la calidad y competitividad del destino.

En esta tercera edición fueron reconocidos Manuel Gutiérrez Gutiérrez, por su trayectoria y compromiso en el ámbito de la hostelería en Sevilla y en la defensa de los derechos laborales; el fundador del Hotel GM, de Marchena, y profesional con una larga trayectoria en la hostelería, Manuel Antonio García; la camarera de sala del Hotel Los Lebreros, Silvia Carretero Arteaga, donde desarrolla su actividad profesional desde hace más de tres décadas; y la directora de la Oficina Municipal de Turismo de Carmona, Paula Moreno Robledo, vinculada desde 1995 a la promoción turística de este municipio.

También recibieron este reconocimiento el propietario del Hotel Goya, Pedro González Nogueras, y con una extensa trayectoria profesional y asociativa en el sector hotelero sevillano; Damiana Pitzalis, guía oficial de turismo y gestora de actividades culturales en Naturanda Turismo Ambiental, cuya trayectoria combina la investigación y el conocimiento del patrimonio con su divulgación turística; y la coordinadora general de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de los Ángeles, de Montellano, María Isabel Amaya Romero, entidad que ha incorporado a su actividad propuestas de oleoturismo y turismo industrial, contribuyendo a poner en valor el patrimonio productivo y la cultura del olivar como recursos turísticos del territorio.

GENTE QUE SE SACRIFICA POR PROYECTOS DE FUTURO

En su discurso, Javier Fernández ha puesto en valor en trabajo del sector, el de "la gente que da la vida, que se esfuerza, que se sacrifica por intentar construir proyectos de futuro", y que, como ha explicado, "han construido en torno al turismo su proyecto de vida personal".

"Aquí está Sevilla, en estos premios está la Sevilla en la que yo creo, la de la capital, la ciudad más hermosa del mundo, pero también la de los 106 pueblos de la provincia", ha enfatizado el presidente, que se ha dirigido a los galardonados para decirles que este premio "es de vosotros, pero representa a mucha gente que se deja la vida cada día para sacar adelante el trabajo del día a día, y para poner a Sevilla en el mapa, para que la gente se vaya hablando bien de nosotros y otros muchos quieran venir a conocer esta maravillosa provincia".

Y, precisamente, ha señalado que en 2025 fueron 1,8 millones las pernoctas en los establecimientos hoteleros de la provincia, "y este año vamos camino de una cifra récord", porque se superó el millón de personas en el primer semestre de 2026, y en este punto puso de manifiesto el apoyo de la Diputación con medidas como el Plan Más Sevilla Turístico, que ya ha destinado 30 millones de euros a 65 municipios de la provincia, como anunció Javier Fernández, que avanzó estas cifras, para concretar que cada municipio ha obtenido ayudas de hasta 500.000 euros para distintos proyectos.

Con todo, el presidente ha incidido en la importancia de los acuerdos entre administraciones, lo que facilita "que los empresarios quieran invertir en turismo", que siempre será "un espacio de éxito en Sevilla, y si generamos riqueza podemos repartirla, y si generamos otra cosa nos quedamos con las migajas", y por eso ha lanzado un mensaje al sector: "Somos los mejores, y tenemos que creerlo".

Y todo ello, recordando que el turismo es el contrapunto "a un mundo en guerras, complejo, en el que algunos están empeñados en ponerlo difícil, donde el turismo es el antídoto perfecto, y en lugares como Groenlandia, en lugar de construir hoteles se construyen bases militares, cuando el turismo es el antídoto a la guerra y a los hombres de la guerra que solo siembran desgracia y tragedia".

Fernández ha animado a toda la gente relacionada con el turismo a seguir trabajando "con capacidad de crecimiento, de seguir construyendo turismo de calidad", porque "ese es nuestro verdadero patrimonio, el que hace que la gente quiera volver a Sevilla".

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Hans ha querido poner en valor que "en pocos lugares se celebra una gala como esta, desde la gente, desde las personas", un acto abierto, con la participación y asistencia de muchas personas de la comarca en la que se celebra, porque "es algo fundamental que la gente de los pueblos y de cualquier punto de la provincia conozca el sector desde dentro".

Por eso, Prodetur premia "a la excelencia de las personas, a los profesionales, que están en el día a día, los verdaderos embajadores de la provincia, que enseñan cada rincón a quien llega", gracias a los que "hoy, el destino Sevilla es más fuerte, más reconocido y más competitivo".

Sobre todo, se tienen la oportunidad en galas como la de esta noche "de hablar en positivo del turismo de la provincia, que no solo es una gran industria, sino una herramienta, una palanca de transformación y mejora de cada uno de los 106 municipios de la provincia. Así tiene que seguir siendo, y lo tenemos que hacer juntos, de la mano del sector, de quienes se la juegan en el día a día".