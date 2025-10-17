La Diputación de Sevilla destaca el "papel fundamental" de la agricultura para mantener a la población en el territorio

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, interviene en el acto de clausura de la jornada sobre 'Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea'. - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha destacado este viernes el "papel fundamental" de la agricultura, y del sector agrario sevillano, para mantener la población "en aquellas comarcas de la provincia más alejadas de la capacidad industrializadora".

Según un comunicado de la institución provincial, Fernández ha participado en el acto de entrega del undécimo Premio de Agricultura que conceden Asaja-Sevilla y el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), que desde 2009 reconocen el valor de la labor desempeñada por personas o instituciones relevantes en la defensa del sector agrario.

En esta edición, la distinción de honor ha recaído en la directora para la Seguridad Energética y Relaciones Internacionales de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, en reconocimiento por su amplia trayectoria profesional. La entrega del galardón se ha realizado en el marco de la Jornada 'Agricultura y Energía: sectores estratégicos para la Unión Europea'.

Durante su intervención, el presidente de la administración provincial ha destacado las fortalezas del sector agrario español y andaluz como "uno de los más importantes actualmente en España desde el punto de vista de la innovación, junto con el de la alimentación". También ha resaltado el papel del país en "2.500 proyectos de I+D+I en el mundo de la agricultura, lo que pone al campo, un sector imprescindible, en una situación de progreso y de avance a la modernidad".

Para Fernández, el sector "ha proporcionado certezas y seguridad durante los momentos de crisis, como la pandemia del Covid-19. Con la responsabilidad de alimentar a una población de 50 millones de españoles y de casi 94 millones de turistas que visitan este país todos los años y con la responsabilidad de construir un sector que, desde el punto de vista de las exportaciones, sea no solo emergente sino ganador, en cuanto a lo que significa de renta y de importancia en el Producto Interior Bruto (PIB) de España y de Andalucía".

También se ha referido a los retos que, su juicio, tiene el campo español por delante, entre los que ha citado el cambio climático como "clave" para "el presente y el futuro de la actividad". Asimismo, ha hecho hincapié en ámbito de los recursos hídricos, expresando sobre este aspecto la necesidad de hacer un análisis de futuro para "seguir invirtiendo e innovando para buscar un riego más eficiente frente a la estacionalidad del recurso", o la necesaria innovación, con semillas y cultivos más resistentes a las inclemencias devenidas de incidencias climatológicas.

Fernández ha puesto el foco en la incorporación de la mujer y de la juventud al campo y en las ventajas de "una Política Agraria Común (PAC) fuerte". Para mujeres y jóvenes ha reivindicado una incorporación al sector "con garantías de conciliación y bienestar".

"Sois muy conscientes de que la agricultura se ve afectada por lo que ocurre en cualquier parte del mundo y, ante las incertidumbres de guerras, escasez o las incertidumbres arancelarias, la PAC tiene que proporcionar el marco para abrir mercados y para no tener que depender de decisiones que se toman fuera del continente europeo", ha concluido el presidente de la Diputación.