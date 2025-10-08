La Diputación de Sevilla destaca el "peso económico y cultural" del cultivo de la patata en la provincia

Presentación de la XXIV Edición de las Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia, que ha tenido lugar en una terraza del Hotel Alfonso XIII. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado este miércoles en la presentación de la XXIV Edición de las Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia, que ha tenido lugar en la terraza del restaurante ENA, en el Hotel Alfonso XIII, con protagonismo para el cultivo de la patata.

La iniciativa, impulsada por la asociación empresarial del sector, cuenta desde sus inicios con la colaboración de la Diputación, a través de Prodetur. Bajo el lema "I Love Patata. ¡Cómo no quererla!", esta nueva edición rinde homenaje a uno de los productos "más populares, versátiles y representativos de nuestra cocina: un alimento esencial en la gastronomía tradicional y contemporánea, que también tiene un peso económico y cultural de gran relevancia en la provincia".

Rodríguez Hans destacó la "estrecha relación" entre la gastronomía, el turismo y el territorio, "tres elementos que se complementan y que hacen de Sevilla un destino singular y de excelencia". Además, se refirió al cultivo de patata como "pieza fundamental de nuestra agricultura", especialmente en la Vega del Guadalquivir, donde municipios como La Rinconada son líderes en la producción de patata temprana de alta calidad, gran parte de la cual se exporta a Europa.

También es destacable su presencia en otras zonas como Aznalcázar y la comarca Guadalquivir-Doñana, "donde este cultivo mantiene una fuerte tradición y un papel clave en la economía local".

Al acto de presentación de estas Jornadas Gastronómicas, junto al vicepresidente de Prodetur, han participado el presidente de la Asociación de Hoteles, Manuel Cornax; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada, Raquel Vega, municipio que también colabora en esta edición del evento; la delegada territorial de Turismo de la Junta, Carmen Ortiz; el director gerente de Sevilla City Office, Antonio Castaño; y el presidente de Asociafruit, Javier López-Esparza.

Desde el próximo 10 de octubre y durante un mes, un total de 26 hoteles, entre ellos el Hotel Manolo Mayo (Los Palacios y Villafranca) y el Hotel Alcázar de la Reina (Carmona), ofrecerán platos y tapas inspirados en la patata, demostrando la creatividad de los chefs y la riqueza culinaria de la provincia.

Para el vicepresidente de Prodetur dedicar esta edición a la patata es, "además de un homenaje gastronómico, un reconocimiento al esfuerzo de nuestros agricultores y al valor del producto local, del producto de kilómetro cero".

Las Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia, "cita imprescindible del otoño sevillano", tienen como objetivos principales dinamizar el destino Sevilla, acercar la gastronomía de los hoteles al público local y promocionar los productos de proximidad.