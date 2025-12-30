La Diputación de Sevilla destina casi 2,6 millones en 2025 a apoyar 326 proyectos del tejido asociativo

Asociaciones de Sevilla enmarcadas en los proyectos del tejido asociativo de la Diputación - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 entidades y un total de 326 proyectos han sido beneficiarias en 2025 de las ayudas de la Diputación de Sevilla destinadas al tejido asociativo de la provincia, a través de las convocatorias impulsadas por el Área de Concertación, que han supuesto una inversión global cercana a los 2,6 millones de euros.

Según ha enmarcado la institución provincial en una nota, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, acompañado por la diputada de Concertación, Marta Alonso Lappi, ha entregado este martes las subvenciones correspondientes a la tercera y última convocatoria del año, que ha permitido conceder 867.000 euros a 126 proyectos presentados por 112 entidades que desarrollan iniciativas de carácter social y cultural en 47 municipios sevillanos, con ayudas que oscilan entre los 1.000 y los 16.000 euros.

Con esta resolución, la institución provincial ha alcanzado en 2025 a un total de 294 entidades y 326 proyectos, lo que supone un incremento del 43,6 por ciento respecto al año anterior. Del conjunto de iniciativas subvencionadas, el 63 por ciento corresponde a proyectos de carácter social, como el apoyo a personas con discapacidad, la atención a personas con Alzheimer u otras enfermedades, la lucha contra las adicciones o la integración de personas migrantes, mientras que el 37 por ciento restante se destina a actividades culturales de distintas disciplinas.

Durante el acto de entrega, celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación, Fernández ha agradecido el trabajo del personal del Área de Concertación por culminar las resoluciones antes de finalizar el año y ha destacado el papel "crucial" que desempeñan las entidades sociales y culturales como aliadas estratégicas de la institución provincial para generar bienestar y cohesión social en el territorio.

"Yo soy un convencido del tejido asociativo, el eslabón perfecto para conectar una institución como la Diputación de Sevilla y lograr que, desde la cercanía, el conocimiento y la utilidad que tenéis en vuestros respectivos territorios, se genere economía de escala y bienestar para la sociedad", ha defendido en este sentido.

También ha subrayado que "esta resolución os carga de responsabilidad, porque es dinero público que ponemos en vuestras manos y sabemos que va a ser útil, que lo vais a usar para intentar dinamizar los distintos sectores en los que os movéis". "Con más de 850.000 euros, la cantidad de personas a las que, a través de vosotros, vamos a ayudar es muy importante".

La primera resolución de estas ayudas se aprobó en septiembre, con 1,2 millones de euros concedidos a 112 entidades, mientras que la segunda se resolvió a mediados de diciembre con 531.690 euros para alrededor de 70 proyectos, completándose este martes la tercera convocatoria del año.

Según ha señalado la Diputación, el programa ha recibido en esta edición unas 500 solicitudes, una cifra que ha "superado ampliamente" a la de la convocatoria anterior, y se complementa con otras líneas específicas de apoyo a entidades que trabajan con personas con discapacidad y a los sectores de la cultura y el deporte, reforzando así el papel del tejido asociativo como elemento clave para la cohesión social y territorial de la provincia de Sevilla.