Diputación de Sevilla destina más de once millones de euros en ayudas a la cultura en la provincia

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Sevilla ha resuelto este martes el paquete de ayudas a la cultura de la provincia por valor de casi once millones de euros.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el paquete incluye atención a la contratación artística de los ayuntamientos, la realización de grandes eventos singulares culturales y deportivos, celebración de festivales flamencos, mejora de archivos municipales y de su patrimonio documental, apoyo a las actividades culturales de los municipios y a la contratación de personal de apoyo técnico en materia cultural.

También incluye también acciones destinadas a dinamizar a la ciudadanía, a través del Programa de Fomento de Valores Ciudadanos, y a la juventud, reforzando y consolidando las estructuras locales con la Red Provincial de Personal Técnico de Juventud y con ayudas a la Producción de Proyectos Locales.

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha indicado que "en Cultura, esta Diputación no gasta. Invertimos". El responsable de la institución ha destacado que "tenemos una voluntad política clara de que la Cultura sea prioridad y por eso la protegemos y la socializamos, también desde nuestros presupuestos".

En total son 107 los ayuntamientos que han solicitado y van a recibir subvenciones a las contrataciones artísticas que realicen hasta finales de 2026, para las que la Diputación ha destinado seis millones de euros. El diputado de Cultura, Casimiro Fernández ha subrayado "importantísima inyección para la autonomía cultural" que supone para los municipios".

Asimismo, otras 37 entidades locales con población igual o inferior a veinte mil habitantes van a ver mejorados sus archivos municipales y su patrimonio documental con 334.500 euros, lo que supone un "salto cualitativo tanto en la financiación como en los beneficiarios", que el año pasado fueron 18 municipios.

El Área de Cultura de la Diputación colabora este 2025 con 45 festivales flamencos de la provincia, trece más que el año pasado, para los que se destinan 230.300euro, una cantidad también superior a la de la edición anterior de estas ayudas. Mientras que, con 800.000 euros, se ofrecerá apoyo a eventos singulares programados y gestionados desde los municipios.

Además, son 39, diez más que el año pasado, las entidades locales que contarán con subvención para la realización de sus actividades culturales municipales, mientras que la Diputación sumará a 69 municipios, todos los solicitantes, en las contrataciones de su personal de apoyo técnico en esta materia. La cantidad total destinada a estos recursos culturales asciende a 776.000 euros.

En paralelo, Fernández ha presentado tres colaboraciones económicas. La primera, una financiación de 792.000 euros para el Programa de Producción de Proyectos Locales, del que van a ser beneficiarios un total de 138 proyectos de 88 municipios. Estos proyectos se enmarcan en tres ejes: 'Democracia, ciudadanía y participación', 'Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor' y 'Salud, bienestar y calidad de vida'.

Por otro lado, 82 ayuntamientos se reparten 1,1 millones de euros destinados a las contrataciones de personal técnico de juventud. Y por otra parte, el Programa de Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos, beneficiará a 90 municipios con población igual o menor de veinte mil habitantes, que reciben 685.000 euros, como apoyo técnico y financiero para la realización de proyectos que contribuyan a la formación integral y al fomento de valores ciudadanos en la infancia, de 3 a 12 años, así como a la participación de personas adultas en la dinamización social y cultural del municipio.

Las actuaciones que se están desarrollando son: talleres lúdicos y formativos para la infancia, con una programación de actividades variadas y creativas; actividades de participación social, vinculadas al desarrollo de valores ciudadanos; talleres que son alternativas de ocio y promueven interacción social en el municipio promotor, incrementando la calidad de vida de su población adulta, y salidas para conocer el patrimonio cultural y natural de los entornos municipales.