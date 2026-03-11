Diputación de Sevilla duplica la superficie en la campaña contra el mosquito del Virus del Nilo con 120.000 hectáreas

El presidente de la Diputación, junto a alcaldes de 15 municipios, comprueba el funcionamiento de un dron en labores de tratamiento contra el mosquito del Virus del Nilo, en la Laguna de San Lázaro, en Villamanrique de la Condesa. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

En lo que va de 2026, se han realizado 1.600 prospecciones larvarias y está previsto instalar un millar de cajas nido para aves insectívoras

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Sevilla alcanzará las 117.000 hectáreas en su nueva campaña de tratamiento contra los mosquitos transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO), lo que supone una mayor superficie (+93,7%) respecto al criterio base aplicado inicialmente en 2025 por las autoridades sanitarias, ya que incluirá no solo el perímetro de 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos principales de población, sino a núcleos de población secundarios y zonas diseminadas. Con ello, se pretende mejorar el control de los focos de proliferación de mosquitos en áreas periurbanas, especialmente tras las importantes lluvias registradas durante los últimos meses.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en declaraciones a los medios durante una visita a la Laguna de San Lorenzo, en Villamanrique de la Condesa, donde se ha llevado cabo sobre el terreno una demostración de las distintas labores que realizan los técnicos de Tragsatec para combatir los mosquitos, que van desde las prospecciones en humedades para el control de larvas, al tratamiento con biocidas desde cañones ubicados en vehículos especializados o drones, pasando por la instalación de cajas nido para aves insectívoras.

Estos refugios para aves y murciélagos, que se instalan en coordinación con los ayuntamientos, incluyen nidos en fachadas para favorecer la formación de colonias de vencejos, herrerillos y aviones comunes ('Delichon urbicum'), y alcanzarán este año el millar, frente a las 422 cajas nido y los 75 refugios para murciélagos de 2025.

Antes, ha tenido lugar una reunión de coordinación en el Consistorio manriqueño, presidida por el mandatario provincial, con los alcaldes de los 15 municipios con mayor riesgo entomológico de la provincia. Fernández ha detacado al respecto que la experiencia de estos últimos años y el trabajo conjunto con las empresas especializadas es algo "muy positivo" a la hora de determinar dónde están los puntos con más riesgos y las zonas de especial intensidad, "pero también este año existe una preocupación especial porque ha llovido mucho y tenemos más humedales y aves".

Pese a ello, Javier Fernández ha hecho un llamamiento a la calma y ha incidido en la importancia de las labores preventivas, en lo que al control de larvas se refiere ya que "es más eficaz su tratamiento en esa fase inicial que cuando ya son mosquitos". Por ese motivo, se han incorporado dos nuevos técnicos de campo para reforzar la toma de datos y los estudios entomológicos, y un nuevo equipo de tratamientos, "como apoyo extraordinario durante toda la temporada para responder a posibles situaciones de alerta".

En este sentido, trabajan en la actualidad cuatro equipos sobre el terreno --dos en cada margen del Guadalquivir--, que se incrementarán progresivamente hasta alcanzar cinco equipos en cada una de esas márgenes del río entre los meses de agosto y octubre, "periodo en el que, previsiblemente, se registrará mayor incidencia".

De este modo, en Palomares del Río, Mairena del Aljarafe, Coria del Río, Alcalá de Guadaíra y Utrera ya se han iniciado los tratamientos el pasado 2 de marzo, al constarse la presencia de larvas de mosquito. En estas primeras aplicaciones se ha utilizado 'Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti)', un producto específico para el control de mosquitos culícidos que no afecta a otros insectos e inocuo para mamíferos, aves y reptil, tal como explica la Diputación.

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE VECTORES TRANSMISORES

Los municipios en cuyas áreas periurbanas se actúa son Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija, con la aplicación de tratamientos específicos, "siempre autorizados por la Junta, que es la institución competente en materia sanitaria a través de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias".

Asimismo, expertos de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) realizan labores de asesoramiento, mientras que es la empresa pública Tragsatec, la que desarrolla el tratamiento en sus diferentes procesos tras la firma de un contrato por dos años y un presupuesto de seis millones de euros.

De forma paralela, se continuará con la divulgación de datos y contenidos actualizados mediante la web y la App ControlM y con acciones de formación en las citadas localidades, dirigidas a técnicos municipales, sin olvidar la colaboración, como hasta ahora, con "colectivos claves": profesionales agrícolas del arroz y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, entre otros.

DEBATE DE COMPETENCIAS ENTRE DIPUTACIÓN Y JUNTA

El presidente de la Diputación no ha querido pasar por alto el hecho de que desde el organismo provincial, también desde muchos consistorios, se sigue pensando que este tema "es un problema de salud pública y, que, evidentemente, la Junta de Andalucía tendrá que asumir todas y cada una de las responsabilidades y gestionar el asunto en primera persona, puesto que el Virus del Nilo mata a personas, afecta a muchos municipios y trasciende entre provincias".

"Esto no significa que nosotros vayamos a esperar a que judicialmente esto se resuelva, sino que realmente damos un paso adelante y no vamos a escatimar ni un euro, ni desde la Diputación ni desde los propios ayuntamientos, para rodearnos de los mejores profesionales y poner todos los presupuestos que hagan falta para intentar que en la provincia sea un asunto que podamos atajar y dar tranquilidad a los vecinos", ha añadido.