Diputación de Sevilla entrega al Ateneo los poemarios ganadores el I Premio Ateneo de Poesía 'Generación del 27'

Diputación entrega al Ateneo los poemarios ganadores del I Premio de Poesía 'Generación del 27'. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha hecho entrega este viernes al Ateneo de la localidad los poemarios ganadores del I Premio Ateneo de Poesía 'Generación del 27'.

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, el diputado provincial, Casimiro Fernández y la directora del Área de Cultura y Ciudadanía Carolina Morales, han mantenido un encuentro con el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja y el presidente de la Sección de Literatura del mismo, José Vallecillo.

En la reunión se ha hecho entrega de los ejemplares de los libros galardonados en los premios de poesía 'Generación del 27' y el Premio de Poesía Joven bajo el mismo título. Los premiados en el certamen fueron José A. Ramírez por el poemario 'La rosa cúbica', para la categoría abierta, y Víctor Ruiz por 'Plano de una ciudad' para la modalidad joven.

Ambos libros estarán disponibles a la venta en el expositor de la Diputación de Sevilla en la próxima Feria del Libro. La presentación oficial de los ejemplares tendrá lugar el próximo 15 de octubre en la Casa de la Provincia.