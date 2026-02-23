Diputación de Sevilla facilita a 20 familias de Castilblanco la compra de las viviendas en las que residían en alquiler

Diputación facilita a 20 familias de Castilblanco la compra de las viviendas en las que residían en alquiler a través de Sevilla Activa. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sevilla Activa, entidad pública de la Diputación de Sevilla especializada en políticas de vivienda con enfoque social, ha puesto en marcha en Castilblanco de los Arroyos una actuación que ofrece a una veintena de familias la oportunidad de comprar los hogares que habitan desde hace años en régimen de alquiler.

La iniciativa en esta localidad permite a las familias consolidar su estabilidad residencial y acceder, por primera vez, a la posibilidad de convertirse en propietarias de sus viviendas. Las viviendas, promovidas en su día como protección oficial en suelos cedidos por el Ayuntamiento y adjudicadas a través de los registros municipales del municipio, fueron ofertadas inicialmente en régimen de alquiler, explica la Diputación en una nota de presa.

Tras más de dos décadas de residencia continuada por parte de las familias, Sevilla Activa ha articulado una solución que responde a la principal dificultad en materia de vivienda: la falta de asequibilidad. La actuación consiste en la transformación de los contratos de alquiler en alquileres con opción de compra, una fórmula que garantiza la permanencia de las familias en sus hogares y les ofrece la posibilidad de adquirir la vivienda de manera asequible un periodo de cinco años.

De este modo, se refuerza el arraigo, se evita la salida de estas viviendas al mercado y se protege la función social del parque público residencial, abunda la Diputación al respecto.

Sevilla Activa se reunió con estas familias para explicar las medidas que iban a beneficiarles. Posteriormente, se firmaron los contratos de alquiler con opción a compra. La Diputación tasa las viviendas justo en el precio de coste que tuvo su construcción hace veinte años, en este caso de Castilblanco entre 39.900 y 60.100 euros, según tengan 2, 3 o 4 dormitorios.

La Diputación de Sevilla, a través de Sevilla Activa, impulsa esta iniciativa con un objetivo exclusivamente social: garantizar el derecho a una vivienda digna, estable y accesible, especialmente para quienes han construido su proyecto de vida en estos hogares durante más de veinte años.

De este modo, "se refuerza la cohesión social, la permanencia de la población en los municipios y el compromiso público con soluciones habitacionales adaptadas a la realidad de la ciudadanía", concluye la nota de prensa.