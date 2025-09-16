Diputación de Sevilla y Faecta convocan la primera edición de los premios al cooperativismo de la provincia

Presentación de las bases de la I edición de los Premios al cooperativismo de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación, a través de Prodetur, en colaboración con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) en la provincia, impulsan la primera edición de los 'Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla Prodetur-Faecta'. El objetivo de estos galardones es reconocer y visibilizar la labor de las cooperativas sevillanas que destacan por su modelo de gestión interna, innovación, impacto económico y social, así como por su contribución al desarrollo económico y la cohesión territorial.

Con motivo de la publicación de las bases de la primera convocatoria de estas distinciones al cooperativismo en el territorio de la provincia, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el presidente de Faecta-Sevilla, Francisco Javier Roldán, han mantenido un encuentro con el resto de miembros del jurado, integrado también por la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y el director de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación Empresarial en Economía Social de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco José Rincón, informa en una nota de prensa.

Los premios contemplan cuatro categorías principales. El de cooperativa de nueva creación es uno de ellas, dirigida a aquellas con menos de dos años de antigüedad que destaquen por su creatividad y singularidad. Cooperativa más innovadora, consolidación cooperativa --destinada a entidades con más de cinco años de trayectoria y excelencia empresarial-- y cooperativa de ámbito rural son las tres restantes.

Además, el jurado podrá otorgar reconocimientos especiales a personas o entidades que hayan contribuido de manera significativa al fomento del cooperativismo en la provincia. La convocatoria, con plazo de presentación de candidaturas hasta el próximo 14 de noviembre, está abierta a todas las cooperativas con domicilio social y actividad en Sevilla, debidamente inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a sevilla@faecta.coop bajo la referencia 'Premios Provincia de Sevilla al Cooperativismo 2025', acompañadas de la documentación requerida en las bases. Los galardones, de carácter honorífico, se entregarán en un acto institucional público, que pondrá en valor el papel de la economía social como motor de desarrollo sostenible en la provincia.

Tanto las bases como la documentación solicitada están disponibles en las webs de Prodetur ('www.prodetur.es') y de Faecta Sevilla ('https://faecta.coop/faecta-sevilla').