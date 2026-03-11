La Diputación de Sevilla impulsa la conectividad rural con una inversión de casi diez millones para la red Tarsis

Fotografía familiar de las jornadas organizadas por Inpro en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha reafirmado este miércoles su compromiso con la mejora de la conectividad durante unas jornadas organizadas por Inpro en la Casa de la Provincia. En este marco, la institución ha anunciado que destinará cerca de diez millones de euros en los próximos cinco años a la transformación y modernización de la red privada de comunicaciones Tarsis, a través de la cual presta servicios digitales tanto a los ayuntamientos de la provincia como a la propia entidad.

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de la institución provincial, Javier Fernández; el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando; y el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Manuel Ortigosa. Durante la jornada se ha puesto el foco en la conectividad como un "motor de desarrollo" para el ámbito rural.

Durante la inauguración, Fernández ha señalado que "a los vecinos de la Campiña, la Sierra Morena o la Sierra Sur tenemos que ofrecerles buenas comunicaciones en carreteras, transporte público, sanidad o educación, que igualen los territorios, con oportunidades de empleo y conectividad". "Si no lo hacemos así, estaremos haciendo solo teoría, pero no la práctica correcta", ha añadido.

En este contexto, el presidente provincial ha afirmado que le produce satisfacción cuando los alcaldes reclaman más conectividad para sus municipios. "Tenemos mucho por hacer y debemos hacerlo discriminando positivamente a los territorios, apoyando a los más alejados y a los que tienen dificultades para prestar sus servicios públicos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que "ahí hay que invertir recursos públicos sin atender a la cuenta de resultados, porque esta no puede prevalecer cuando hablamos de servicio público".

Como cierre, Fernández ha destacado que "existe un gran reto en la conectividad", y ha avanzado que la Diputación invertirá cerca de diez millones de euros en los próximos cinco años para transformar y mejorar la red privada de comunicaciones Tarsis, a través de la cual la institución presta servicios digitales a los ayuntamientos de la provincia y a la propia entidad.

Por su parte, Hernando ha recordado que la provincia de Sevilla es una de las que cuenta con mejor conectividad en España y la que presenta mayores niveles en Andalucía, con un 98,5% de cobertura de banda ancha y un 97,5% de cobertura 5G. Además, ha señalado que "la historia de la conectividad en España es un éxito colectivo de las administraciones, las operadoras y los profesionales", aunque ha advertido de que es necesario seguir avanzando para reducir la brecha digital en aquellas zonas donde aún persiste.

Asimismo, ha explicado que, hasta ahora, las políticas se han centrado en impulsar la oferta de conectividad en colaboración con las operadoras, pero que en el futuro será necesario actuar también sobre la demanda procedente de las zonas más remotas. En este sentido, ha señalado que se abre una nueva etapa con el programa Conéctate 35, una iniciativa impulsada por Hispasat que busca mejorar la conectividad en áreas aisladas mediante soluciones de conexión vía satélite.

Por último, Ortigosa ha reflexionado sobre la importancia de la conectividad en el proceso de transformación digital, comparándolo con un organismo vivo en el que "si el corazón de la digitalización es la inteligencia artificial, para que ese corazón pueda latir es imprescindible la conectividad como base de todo el sistema".

En este contexto de apuesta decidida por la conectividad en el ámbito rural, uno de los pilares de la estrategia de la Diputación de Sevilla es la mejora continua de su red privada de telecomunicaciones Tarsis, que conecta a la propia institución, a sus organismos y sociedades, y a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Esta infraestructura garantiza además la comunicación entre administraciones locales y el acceso a servicios de administración electrónica, así como a las redes estatales Red Sara y autonómica Red Nerea.

Para reforzar esta red, el pleno de la Diputación aprobó el pasado 26 de febrero, por unanimidad de todos los grupos políticos, la contratación de los servicios de infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad para Tarsis, con una inversión de 9,4 millones de euros y una duración de cinco años. Esta actuación permitirá dotar de conexiones seguras a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes y reforzar la cohesión territorial a través de la digitalización.

Otra de las líneas de trabajo impulsadas por Inpro para mejorar la conectividad en la provincia ha sido la renovación de su colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, con el objetivo de reforzar la asistencia técnica a los municipios. Este acuerdo facilita la resolución de consultas relacionadas con enlaces de telecomunicaciones, autorizaciones de cableado o zonas con baja conectividad.

Además de esta alianza estratégica, la Diputación continúa apoyando directamente a los ayuntamientos con proyectos que mejoran la vida diaria de la ciudadanía. Entre ellos destaca el reciente despliegue del proyecto 'Wifi Seguro' en todas las bibliotecas municipales de los municipios de menos de 20.000 habitantes, garantizando un acceso a internet seguro y de calidad en estos espacios públicos.

Este esfuerzo se suma también al trabajo de interlocución que Inpro mantiene con las operadoras de red para resolver incidencias con mayor rapidez, especialmente durante los episodios de temporales y borrascas registrados hace unas semanas. En este ámbito, la sociedad digital de la Diputación ha dado además un paso más con el estudio para integrar conexión satelital en la red Tarsis.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de conectividad en los centros municipales, especialmente tras los cortes de conexión registrados en localidades como El Saucejo, Los Molares o El Madroño.