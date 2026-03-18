Diputación de Sevilla licita este año la vía verde de Lebrija que proyecta el Consistorio

Foto del diputado provincial de Servicios Supramunicipales con el alcalde y concejales de Lebrija, en el Consistorio. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

LEBRIJA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Lebrija, José Barroso, para abordar distintos asuntos que afectan a este municipio, con especial atención a los avances del proyecto de la vía verde de la localidad.

Durante la reunión, el diputado informó al alcalde de que la institución provincial ha consignado en sus Presupuestos de 2026 financiación para licitar en este mismo ejercicio la infraestructura, destaca en un comunicado.

Se trata de un proyecto redactado por el Ayuntamiento de Lebrija, que permitirá ampliar estas infraestructuras destinadas a la movilidad sostenible en la provincia de Sevilla.

La red vías verdes, conformada por antiguos trazados ferroviarios recuperados para uso ciudadano, está posicionando a España como un destino destacado para la práctica del senderismo y el turismo en bicicleta.

Estos itinerarios se caracterizan por su seguridad, accesibilidad y atractivo y registran una creciente demanda por parte de turistas nacionales e internacionales, especialmente procedentes de países Europa, Estados Unidos y Canadá.

El diputado y el alcalde de Lebrija han abordado durante el encuentro, que han calificado como "muy productivo", otros asuntos relacionados con las competencias del Área de Servicios Públicos Supramunicipales y han destacado la importancia de la colaboración institucional para el desarrollo de proyectos de interés para la ciudadanía.