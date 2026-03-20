El Consejo de Ministros se retrasa al negarse los ministros de Sumar a dejar fuera la moratoria de alquiler del decreto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros extraordinario para abordar el decreto anticrisis por la guerra de Irán no ha empezado ante la negativa de los miembros de Sumar a que dé comienzo si se deja fuera la prórroga de los contratos de alquiler y medidas de control a los márgenes empresariales.

Fuentes del socio minoritario de la coalición han explicado a Europa Press que el Consejo aún no ha empezado y que aún se sigue negociando para tratar de incluir estas dos iniciativas en el texto.

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9.30 horas, es decir, hace una hora y está previsto que a su conclusión comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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