Diputación de Sevilla participa en Granada en la creación de la campaña del 25N para "transmitir un mensaje de igualdad"

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha participado en Granada en la reunión de las ocho diputaciones andaluzas para coordinar la campaña institucional del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, asistió junto al equipo técnico del Área.

Según una nota emitida por la institución provincial, desde hace más de veinte años las diputaciones andaluzas impulsan de manera conjunta las campañas de sensibilización del 8 de marzo y del 25 de noviembre, con el objetivo de transmitir un mensaje único sobre igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.

En la reunión, las delegaciones de Igualdad acordaron el manifiesto institucional, el cartel y los recursos de comunicación de la campaña 2025, centrada en los riesgos que enfrenta la juventud en entornos digitales, como desinformación, discursos antifeministas y comunidades virtuales como la 'manosfera'. La iniciativa busca alertar sobre la normalización del acoso y la violencia sexual y ofrecer herramientas a familias, centros educativos y agentes sociales para fomentar relaciones basadas en respeto e igualdad.

La Diputación de Sevilla ha anunciado además un calendario de actividades en torno al 25 de noviembre, que incluye la exposición gráfica "En Carne Viva", cedida por la Universidad de Sevilla, y unas jornadas formativas sobre Violencia de Género y Mujer Migrante, los días 5 y 6 de noviembre.

Fuentes ha destacado de igual forma la importancia de dar visibilidad a "una lucha compartida" y subrayó que un "altavoz común" entre las instituciones andaluzas es esencial para visibilizar la violencia contra las mujeres como una grave problemática social.