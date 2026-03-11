Diputación Sevilla pide reunión urgente de la dirección de La Cartuja tras la imputación del expresidente y su gerente

Archivo - El ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Jose María Arrabal. Imagen de archivo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Diputación de Sevilla ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Administración del Estadio Olímpico de La Cartuja tras conocer que la jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo. Además, ha solicitado que la cita sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Según ha señalado la institución provincial en un mensaje remitido a medios, el objetivo de la reunión es "analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución".

Al hilo, ha pedido a la Junta de Andalucía que la reunión sea presidida por la consejera de Cultura, dada, justifica, "la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública".

Así, "ante la gravedad de las informaciones conocidas en las últimas horas", la institución ha apostillado que considera "imprescindible actuar con la máxima transparencia y responsabilidad institucional".

Cabe enmarcar que, según un auto consultado por Europa Press, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa.

La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros.

Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol.

Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.