La Diputación de Sevilla presenta su campaña para el '28F' para reivindicar las "oportunidades" del futuro andaluz

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha presentado este lunes la campaña 'Desde la provincia de Sevilla, con toda Andalucía', que se emite desde mañana y hasta el día 28 de febrero en soporte multimedia, con motivo del Día de Andalucía, que tendrá lugar este sábado.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha presentado durante la jornada los detalles de esta campaña, acompañado del dúo Los Compadres, Alberto López y Alfonso Sánchez quienes, entre otros galardones, son Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla en 2015.

Asimismo, Fernández ha expresado que este día debe también estar dedicado "a la reivindicación, para saber que Andalucía es una tierra de presente, una tierra que tiene una perspectiva muy importante, un grandísimo futuro de oportunidades. No queremos quedarnos solo y exclusivamente con lo que fuimos, sino que nuestro autogobierno y nuestro potencial tiene que servir para proyectar el mejor futuro para los andaluces".

El presidente de la Diputación ha recordado que "el principal valor de Andalucía no está en su rico patrimonio, que también; no está en su rica capacidad de atraer turismo, que también; no está en sus costas, no está en su territorio de interior. El verdadero patrimonio de Andalucía son las personas. Somos los andaluces y las andaluzas, los que verdaderamente día a día construimos esta tierra".

