Diputación de Sevilla publica 'Ciudadanía de color' y 'Hernán Cortés. Un dilema histórico', premios 'Nuestra América'

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla ha publicado dos libros premiados en el concurso de monografías 'Nuestra América 2023'.

Uno de ellos se titula 'Ciudadanía de color. La lucha de la élite de los pardos por la igualdad en el Circuncaribe hispano (1790-1821)', de Roraima Estaba, una coedición con la Editorial Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el otro, 'Hernán Cortés. Un dilema histórico. El conquistador en la historiografía contemporánea', de Javier Molina, en colaboración con la Editorial Universidad de Sevilla.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota de prensa, ambos volúmenes son, respectivamente, premio y accésit del concurso de monografías 'Nuestra América 2023'. Este certamen, tiene el objetivo de "incentivar la investigación sobre las relaciones de los países y zonas americanas que hayan estado vinculados en algún momento de la Historia con España y, especialmente, con Andalucía".

La doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, Roraima Estaba, ha enfocado su monografía en la resolución de un problema historiográfico, que a su juicio, "es el conflicto por la igualdad racial en el tránsito del régimen colonial español a las naciones independientes de América", aportando así, una contribución al estudio de la negociación que en el ámbito judicial llevaron a cabo las gentes libres de sangre mezclada, 'los pardos', para legalmente alcanzar la igualdad de derechos, durante ese periodo convulso de transición, que representó el ocaso del Antiguo Régimen en el Circuncaribe hispano.

Por su parte, Javier Molina ha planteado en 'Hernán Cortés. Un dilema histórico. El conquistador en la historiografía contemporánea' un trabajo de investigación historiográfica ordenada cronológicamente para "mostrar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo la visión de Hernán Cortés, en relación con las valoraciones de la conquista y de la herencia española, tanto en México como en España y en terceros países".

Una aportación, según Molina, para enfocar la figura de Cortés con arreglo a la forma en la que cada generación de historiadores se ha acercado a este personaje de la época virreinal de acuerdo con su contexto histórico e historiográfico y sus parámetros ideológicos.

El autor ha explicado que es "una propuesta para desentrañar los canales y mecanismos que han construido y transformado la figura de Hernán Cortés durante los siglos XX y XXI en la historiografía a nivel global".

'NUESTRA AMÉRICA 2025'

La diputación de Sevilla ha querido destacar que en la nueva edición de 2025, el concurso de monografías 'Nuestra América' tiene abierto el plazo hasta el próximo 12 de septiembre para la recepción de los originales de las personas investigadoras que deseen concurrir.

Este certamen de monografías que convoca la Diputación de Sevilla a través del Servicio de Archivo y Publicaciones de su Área de Cultura y Ciudadanía, en colaboración con la Editorial de la Universidad de Sevilla y la Editorial del CSIC, se centra principalmente en temas de historia, literatura o arte relacionados con aquellos países o zonas que hayan estado vinculados en algún momento con España y especialmente con Andalucía.

Se pretende, ha detallado Diputación, "mantener la vocación americanista de Sevilla", teniendo en cuenta "no solo las circunstancias históricas de todos conocidas, sino los factores que actualmente concurren en ella, para propiciar la investigación sobre América".

Para finalizar, la Institución provincial ha expuesto que 'Nuestra América 2025' ha aumentado la cuantía económica de su premio y del accésit, que sumarán 4.500 y 2.000 euros respectivamente. Premios que conllevan, igualmente, "el compromiso de publicación de los trabajos premiados, su promoción, publicidad y distribución".

Con respecto a los trabajos, también tienen que ser inéditos, redactados en castellano y que "no hayan sido presentados previamente en anteriores ediciones, ni galardonados en otros concursos". Las Bases establecen las condiciones de presentación de originales y de composición del Jurado y se pueden consultar en: 'https://archivoypublicaciones.dipusevilla.es/.galleries/DOCU...'.