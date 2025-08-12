Diputación de Sevilla recibe 97 solicitudes de entidades para renovar vehículos a motor destinados a servicios públicos

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 97 entidades locales de la provincia de Sevilla han solicitado la colaboración financiera de la Diputación en la línea específica de ayudas, dotada con diez millones de euros, para la adquisición de vehículos a motor destinados a la prestación de servicios públicos supramunicipales.

Según ha informado Diputación en una nota, la iniciativa, incluida en el 'Programa Sevilla 2030' y aprobada en Pleno el pasado junio, se articula a través del Área de Servicios Públicos Supramunicipales bajo un régimen de concurrencia no competitiva.

El diputado responsable del área, Gonzalo Domínguez, ha destacado que el objetivo es "contribuir a la calidad en la prestación de los servicios públicos supramunicipales", porque esta calidad es la que "marca la diferencia" a la hora cimentar la satisfacción de las personas que son vecinas de la provincia y la capacidad de atracción para proyectos inversores en el territorio.

Domínguez ha añadido que con estas ayudas están "dando impulso" a iniciativas y estrategias orientadas a garantizar que las inversiones en nuevas tecnologías y equipamientos "no solo mejoren la operatividad y calidad de los servicios públicos, sino que también reduzcan el impacto ambiental y promuevan un uso más racional y eficiente de la energía en la provincia".

Los vehículos que se adquieran deberán cumplir la normativa vigente en materia medioambiental, transición ecológica y sostenible. Vendrán a renovar el parque móvil provincial, sustituyendo unidades obsoletas y garantizando eficiencia energética, operativa --con menor tiempo de operación y costes de mantenimiento--, eficacia en la prestación del servicio, calidad y seguridad laboral para las plantillas, optimizando así los recursos.

Finalmente, la adquisición de los vehículos podrá realizarse hasta diciembre del año 2026 y las entidades locales beneficiarias son las responsables de su adscripción al servicio público correspondiente durante al menos cinco años, y del mantenimiento del vehículo en perfectas condiciones de uso durante su vida útil.