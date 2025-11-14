Diputación de Sevilla se reúne con la Roda de Andalucía y Consorcio de Aguas Sierra Sur para nuevas infraestructuras

Reunión de La Diputación de Sevilla con el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla) y el Consorcio de Aguas Sierra Sur. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha mantenido este viernes una reunión técnica con el Ayuntamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla) y el Consorcio de Aguas Sierra Sur para detallar los protocolos que establece el Real Decreto 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad de agua de consumo y suministro, así como en la Ley de Aguas, e iniciar los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de dichas infraestructuras.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, tras la aprobación del acuerdo de regulación de precios públicos para el suministro en alta del sondeo de la cruz y vehiculización en el depósito del Puntal, se "continúan ultimando" los trabajos técnicos para añadir está fuente hidráulica al suministro de La Roda de Andalucía, Badatalosa, Casariche y Lora de Estepa (Sevilla).

La institución provincial ha asegurado que es una de las primeras reuniones para establecer las bases de los trabajos previos que deberá realizar cada municipio para la culminación de dicho abastecimiento.