La Diputación de Sevilla subvenciona el control de colonias felinas en municipios de hasta 20.000 habitantes

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla aporta 869.000 euros del presupuesto del Área de Servicios Públicos Supramunicipales para dar cobertura económica a las entidades locales de la provincia sevillana de hasta 20.000 habitantes para el control ético de sus colonias felinas, apoyo orientado tanto a aquellos municipios que comienzan esta gestión, como para los que tienen que adecuar su actuación a los preceptos de la Ley de Bienestar Animal.

La Entidad provincial ha trasladado en una nota de prensa, que ha puesto en marcha una línea de subvenciones en régimen de ayudas directas para entidades locales de hasta veinte mil habitantes, a las que asignará un importe máximo de 9.000 euros para municipios de hasta cinco mil habitantes; 10.000 euros para municipios de entre cinco y diez mil habitantes, y 11.000 euros para municipios de entre diez y veinte mil habitantes.

"Controlar éticamente las poblaciones de gatos ferales implica gestionar estas colonias de manera responsable, bajo los parámetros del respeto al bienestar animal y de la convivencia con las personas. La responsabilidad de la gestión, cuidado y salvaguarda de las colonias felinas en los términos municipales en los que éstas residen es de los ayuntamientos, a los que la Ley atribuye la competencia para su protección, con el consiguiente gasto que comporta", ha explicado el diputado Gonzalo Domínguez.

Domínguez ha señalado que la Diputación colabora con "las entidades locales que tienen una capacidad de financiación más reducida, a fin de que puedan implementar las medidas que el marco jurídico impone en relación con el bienestar animal en poblaciones felinas en libertad, colonias con origen en gatos abandonados, extraviados o merodeadores sin esterilizar y de sus camadas".

Precisamente este miércoles ha terminado el plazo para la solicitud de esta ayuda por parte de los municipios interesados, que recibirán el importe íntegro de la misma tras la certificación de que se cumplen los requisitos previstos en las Bases de la Convocatoria y la notificación de la resolución aprobatoria de la concesión de la subvención, según ha informado la Organización.

La Institución provincial ha subrayado que prevenir el crecimiento descontrolado de las colonias y reducir la cantidad de gatos abandonados "redunda en salubridad, al disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades a otros animales y a las personas, y mejora la convivencia con los felinos".

Finalmente, el control ético consiste, "en capturar a los gatos de forma segura, esterilizarlos a través de profesionales veterinarios y devolverlos a sus colonias, donde continuarán recibiendo cuidados y alimentación, evitando la reproducción descontrolada", ha concluido.