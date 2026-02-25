Diputación Sevilla ve "inviable" invertir en "deficiente" estado de IES Híspalis y plantea construir un nuevo edificio

IES Híspalis en Sevilla - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha defendido este miércoles que el IES Híspalis, cuyo "inminente cierre" tras el anuncio de la institución provincial de la remodelación y ampliación del Complejo Educativo Pino Montano ubicado en el mismo edifico ha sacudido en los últimos días a la comunidad educativa del centro, se encuentra actualmente "en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas". Por ello, ha asegurado que "no merece la pena seguir invirtiendo" en labores de reparación del edificio, abundando en la posibilidad de llevar a cabo "un nuevo edificio" para "acoger la oferta educativa del barrio".

"Nosotros hemos manifestado nuestra disposición para que, si la Administración competente, en este caso la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, decide que necesita el Instituto Híspalis en el Complejo Educativo Pino Montano para garantizar la oferta educativa del barrio, la Diputación está dispuesta a incluir dentro de nuestro proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto, de un nuevo edificio", ha asegurado en un audio remitido a medios de comunicación el diputado provincial de Empleado Público, Francisco José Toajas.

Esto se llevaría a cabo, según Toajas, "bajo fórmulas de colaboración" a través de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, que ostenta la titularidad del Complejo Pino Montano.

Asimismo, ha insistido en que la Diputación "no tiene competencia" en materia de Educación y que la misma es "exclusiva" de la Junta de Andalucía, depositando sobre la misma la decisión de "cerrar o no" el instituto.

"La Junta de Andalucía tiene que hacerse cargo de este instituto. Nosotros ya hemos planteado que el edificio está en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas. Es un edificio en el que no merece la pena seguir invirtiendo en su reparación", ha expresado el responsable.

Finalmente, Toajas ha defendido que el compromiso de la institución "con la educación, con el barrio y con la ciudad y provincia de Sevilla" es "incuestionable", al tiempo que ha desmentido que la Diputación pretenda "desmantelar" el Complejo y "cerrar el instituto", dos "falacias", a juicio del mismo, "sobre las que se ha construido una polémica que no tiene razón de ser".

De igual forma, ha enmarcado la inversión de 30 millones de euros con la que la Diputación llevará a cabo la remodelación y ampliación del Complejo Educativo Pino Montano, que transformará este espacio en un polo residencial, deportivo y cultural "de referencia para el barrio". La actuación prioritaria será la construcción de una nueva residencia universitaria de 500 plazas para "ampliar la oferta pública de alojamiento asequible para jóvenes de la provincia".

Durante la presente jornada ha tenido lugar una concentración de la comunidad educativa del centro "contra el posible cierre" del mismo. Fuentes del profesorado del centro advertían a hace unos días de las consecuencias del posible cierre, a juicio de Núñez, traspasan las barreras educativas. "Lo que sentimos es que nos quedamos sin espacios de ocio, sin espacios dedicados a la cultura. Si cierran este centro, estamos perdiendo un pulmón del barrio, un espacio que daba mucha vida y muchas posibilidades de hacer actividades distintas. Cada vez vemos que se opta más por la privatización y menos por el refuerzo de los centros públicos. Es una pena, especialmente para los más jóvenes que hacen uso de nuestras actividades".

Por su parte, Adelante Andalucía ha anunciado que llevará al Pleno del Parlamento Andaluz de este jueves, 26 de febrero, el posible cierre del IES Híspalis en Sevilla y pedirá explicaciones a la Consejera de Educación al respecto.