Diputación transmite "confianza y compromiso" al Consorcio de Bomberos de Sevilla y garantiza los recursos necesarios

Javier Fernández, en el centro, en la entrega de premios del Consorcio Provincial de Bomberos. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha querido transmitir este luens un mensaje de "confianza y compromiso" sobre el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, del que ha afirmado que es "un modelo acertado, que viene a corregir una situación que era muy compleja en la provincia", y cuya consolidación considera que "no está en algún caso yendo al ritmo que me gustaría, aunque entiendo las dificultades porque partíamos de una situación difícil".

En una nota de prensa, Fernández reitera que "tiene una voluntad inequívoca, apoyada con presupuesto, de corregir las debilidades del Consorcio" y desde la Diputación "vamos a seguir poniendo todos los recursos que hagan falta para su funcionamiento", al mismo tiempo que ha anunciado que aspira a "fortalecer a los municipios que ya integran este órgano y a que en el corto o medio plazo, todos los municipios sevillanos estén consorciados, porque tenemos objetivos comunes en materia de seguridad y todos juntos somos capaces de convertir al Consorcio en uno de referencia en España".

"Construir una estructura de las características que requiere el Consorcio no es fácil y creo que Sevilla ha llegado muy tarde y que parte, además, de una situación complicada, con una plantilla de efectivos de diferentes procedencias y condiciones laborales, con el reto de la profesionalización al cien por cien del servicio, con un sistema propio en la capital o en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra", ha abundado el mandatario provincial.

Al respecto, Fernández ha destacado el presupuesto para el año que viene de 38 millones destinados a la mejora del servicio de prevención y extinción de las emergencias en la provincia, y un Plan Director del Consorcio, aprobado por unanimidad de sus integrantes, con una inversión prevista de 100 millones en los próximos ocho años, que contemplan las infraestructuras, el personal, el material móvil y el equipamiento y su mantenimiento.

"Tenemos que crecer en plantilla y para ello tenemos procesos de selección en marcha, con los que queremos alcanzar las 350 plazas en este mandato, e incorporaremos cinco nuevos parques, de los que se inaugurarán pronto Carmona y Morón, además de inyectar casi 2,5 millones al parque de Sanlúcar la Mayor", ha afirmado Fernández.

El presidente de la Diputación ha remarcado la adquisición e incorporación al Sistema de Bomberos de la Provincia de cinco auto escalas automáticas y la entrega en enero de ocho equipos de excarcelación, "que se suman a los ocho ya existentes".

SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS CPEIS

El presidente de la Diputación, que también lo es del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, ha sido anfitrión de la entrega de la segunda edición de los Premios CPEIS, acto en el que le han acompañado el vicepresidente y el gerente, Gonzalo Domínguez y Armando Gutiérrez, respectivamente.

El Premio CPEIS a la Mejor intervención de 2024 ha recaído, según un jurado compuesto por los propios bomberos, en el rescate el 27 de noviembre de una menor que había caído a un pozo en la urbanización Las Naranjillas (Carmona), en el que intervino el mando de guardia, José María Coronilla, y efectivos de los parques de Alcalá de Guadaíra y Mairena del Alcor.

José María Coronilla salvó aquella noche la vida de la joven caída en el pozo, descendiendo antes de que llegaran las dotaciones de bomberos, "asegurándola, protegiendo y calmando a la víctima, en un entorno de muy baja temperatura", hasta tanto pudo ser rescatada por los bomberos de Alcalá. "Y esa es la importancia de esta intervención, porque en la mayoría de las acciones de esta tipología los efectivos únicamente pueden rescatar los cuerpos de los fallecidos".

Mención especial del jurado han recibido otras tres intervenciones: la búsqueda y rescate de una mujer atrapada en el interior de una vivienda incendiada en la avenida Magdalena Sofía de Barat, en Mairena del Aljarafe, y la reanimación cardiopulmonar realizada in situ, con intervención de la Unidad de Mando y los parques de Mairena del Aljarafe y Santiponce; el incendio en un bazar chino en la avenida Villaverde de Brenes, con intervención de la Unidad de Mando y los parques de La Rinconada, Lora del Río, Cantillana, Mairena del Alcor, Arahal, Sanlúcar la Mayor y voluntarios de Brenes.

En cuanto a la tercera mención especial, se trata del incendio industrial en el Polígono Majaravique, en La Rinconada, con intervención de la Unidad de Mando y parques de La Rinconada, Cantillana, Santiponce, Sanlúcar la Mayor y Sevilla.

El Premio CPEIS a toda una trayectoria profesional ha recaído en Ignacio Domínguez, a título póstumo, cabo del parque de Sanlúcar la Mayor durante más de 20 años y del que se ha destacado su compañerismo, voluntariedad, dedicación, interés y esfuerzo en prestar siempre el mejor servicio. "Ejemplo de vocación de servicio público y aportación al Cuerpo durante toda su carrera. En el plano personal siempre ha destacado por su amabilidad y respeto, siempre prestando su ayuda y colaboración en todos los ámbitos. Siempre con una sonrisa", según han afirmado sus compañeros.

RECONOCIMIENTO AL PERSONAL JUBILADO

Esta segunda edición ha considerado, además, añadir un reconocimiento al personal operativo jubilado y al que mostraba en octubre de 2024 su total compromiso con la ciudadanía y se ofrecía de manera voluntaria para la colaboración en las labores de rescate y auxilio a las personas afectadas por la dana que asoló la Comunidad Valenciana preferentemente.

Javier Fernández ha expresado su felicitación a las personas que en esta edición han merecido galardones que "están llenos de justicia, de reconocimiento y de emotividad". "Todos sois un gran ejemplo por eso creo que coincidís conmigo en que el premio realmente no ha sido éste que os hemos entregado, sino el haber culminado con éxito todas y cada una de las actuaciones por las que se os ha reconocido".